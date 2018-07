Københavns miljøchef advarer: Vi kommer nok til at lukke Amager Strand og havnebadene Det varme vejr og stillestående vand har sendt blågrønne alger ind ved Svanemøllestranden, som nu er lukket. Algerne kan være giftige og give blandt andet diarré. Hvis vejret ikke snart ændrer sig, får flere strande og havnebade samme skæbne.

»Der er meget stor sandsynlighed for, at vi kommer til at lukke flere strande og bademuligheder i København de næste dage«.

Det siger Jørgen Lund Madsen, sekretariatschef i Center for Miljøbeskyttelse i Københavns Kommune, efter at have lukket Svanemøllestranden nord for byen i dag.

Baderåd Bad ikke i vandet, når der er blågrønne eller gulbrune belægninger

Er du eller dine børn alligevel gået i vandet, så skyl straks kroppen grundigt med rent vand.

Lad ikke børn lege i nærheden af alger, der er skyllet op på søbredden.

Lad ikke dyr bade i vandet. Kilde: Københavns Kommune Vis mere

Her har Teknik- og Miljøforvaltningen hejst det røde flag på grund af blågrønne alger. De varme temperaturer, stillestående vand samt masser af sollys har givet en opblomstring af de blågrønne alger, der kan være giftige. Og som kan give diarré, opkastninger, irritation og kløe.

Og nu kan den dampende varme storby se frem til flere begrænsninger i bademulighederne, siger Jørgen Lund Madsen:

»Det går den forkerte vej. Det breder sig op ad kysten, hvor der kommer flere og flere røde flag. Vi holder nu øje med Amager Strandpark og med havnebadene. Antageligt vil Amager blive ramt af blågrønalgerne før havnebadene, da vandet er dybere i havnen«.

Måske et vejrskift i weekenden

Jørgen Lund tør ikke gætte på, hvornår vejret vender, så der kommer lavere temperaturer, vind og lidt mere gang i algesuppen.

»DMI lover lidt tordenvejr og et temperaturfald her i weekenden, det kunne betyde lidt omrøring, men vi er jo blevet skuffet før«, siger han og fortæller, at kommunen ikke griber ind over for folk, der bader, men nøjes med at informere med røde flag på stranden, badevandsapp, hjemmesider og i pressen.

Hvad kan der ske ved at bade i alger?

»Mange får diarré, men det er mest børn og hunde, der plejer at få problemer, fordi de oftere kommer til at sluge vand. Men det kan jo ske for alle, så vi håber, at folk vil respektere vores henstillinger. Selv om det jo er møgærgerligt, at det lige falder sammen med det gode badevejr«, siger Jørgen Lund Madsen.