Københavnerne bader lystigt trods røde flag og blågrønne alger Klokken 15.40 blev det røde flag hejst fra livreddertårnet på Charlottenlund Strand nord for København. Men det gav ikke skår i badeglæden for ret mange børn, voksne eller hunde.

»Det er jo det rene Ganges«, udbrød fotografen.

Og ganske rigtigt lignede det en indisk folkevandring mod helligt vand, da badegæsterne her til eftermiddag trodsede det røde flag, som betyder, at man fraråder badning her på Charlottenlund Strand.

»Ja, vi så godt flaget blive hejst, men vi anede ikke, hvad det betød«, forklarer Renata Bomestar, der oprindeligt stammer fra Kroatien, men som har boet i Danmark i 15 år.

Børn er mest udsatte

Hendes bror er på besøg fra Serbien med sine to børn, Uros på 6 år og Veljko, der snart fylder 2 år. Og hele familien badede lystigt 10 meter foran det bolsjestribede livreddertårn og det blafrende røde flag.

Til trods for at børn faktisk er mest udsatte, da de lettere kommer til at sluge vand ufrivilligt.

Foto: Louise Herrche Serup Veljko Bomestar, snart 2 år, er på ferie med sin far og mor fra Serbien. Her bader de cirka 10 meter fra det røde flag.

Flere kommuner langs Øresund fraråder nu badning fra Svanemøllen op til Vedbæk, og Københavns miljøchef frygter, at også Amager Strand og havnebadene vil blive ramt.

Problemet er de giftige blågrønne alger, der trives i det lune og stillestående vand med masser af sol i en grad, så mennesker og dyr kan få diarré, opkastninger, irritation og kløe. Også dyr er udsatte, da de ligesom børn nemmere drikker vandet.

Baderåd ved blågrønne alger Bad ikke i vandet, når der er blågrønne eller gulbrune belægninger.

Er du eller dine børn alligevel gået i vandet, så skyl straks kroppen grundigt med rent vand.

Lad ikke børn lege i nærheden af alger, der er skyllet op på søbredden.

Lad ikke dyr bade i vandet. Kilde: Københavns Kommune Vis mere

Selv hundene bader

Livredderne fra Trygfonden har også stillet et særligt rødt sandwichskilt på vej ud på badebroen, hvor de opfordrer folk til at holde sig fra vandet og snuppe en malebog fra en kurv, som kan farvelægges i stedet.

Men folk i badetøj kanter sig bare forbi skiltet og skynder sig i vandet.

Også en sort labrador er ude og jagte sit legetøj, en pibende gummikylling, mens ejeren Kasper står i vand til livet og kaster den langt ud.

»Jeg havde godt hørt om algerne. Det er også derfor, jeg kun er gået i til livet. Men jeg var ikke klar over, at det også gjaldt hunde. Tak, fordi du siger det«.

Spiderman i bølgen

I bugten lidt mod syd har 4-årige Jonathan Meyn - iført stramtsiddende spidermandragt - gang i et større sandslot i vandkanten sammen med sin far, Niels Meyn.

Moderen Britt Andersen fortæller, at de lige er kommet, og at de ikke havde hørt eller set noget til et rødt flag.

»Hvor skulle vi have hørt det fra? Det ovre ved livredderne kan man jo ikke se herfra. Der burde være flere flag over hele stranden«, mener hun.

Mens vi taler om det, har Spiderman bevæget sig ud i bølgerne.

»Skal vi tage ham op, skat«, spørger moderen lidt bekymret.

»Nej«, siger faderen, mens Jonathan plasker og laver delfinspring.

Det accepterer moderen, men de bliver dog enige om, at han snart skal op.