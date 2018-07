Hop i vandet indtil videre: Populære badestrande i hovedstaden afblæser algealarm

København Kommune giver nu igen grønt lys til at bade ved alle byens strande. Det samme gør Gentofte Kommune og Rudersdal Kommune.

Dermed er der for nuværende, torsdag morgen, atter mulighed for at bade ved de populære strande ved Svanemøllen, Bellevue, Charlottenlund Fort og Vedbæk.

Kommunerne frarådede i går enhver badning ved strandene i går som følge af algedannelse. Der er tale om de giftige blågrønalger, som kan give udslæt og andre allergiske reaktioner.

Københavns Kommunes teknik- og miljøforvaltning forventede i aftes, at også andre af byens populære badestrande i dag ville blive indhyllet i algerne, der dannes og flyder ind fra Østersøen.

Fakta: Blågrønalger - Blågrønalger er glade for varmt og stillestående vand, så en sommer som nu med høje temperaturer og begrænset vind er ideelt for blågrønalger. - Algerne trives primært i Østersøen og i søer, så det er her man skal være særligt opmærksom på høje koncentrationer. Algerne kan dog også drive ind til de danske farvande og op igennem Øresund og bælterne. - Hvis man går i vandet til knæene og ikke kan se sine fødder, så bør man forlade vandet. - Algernes gift bliver fortyndet i vandet, så det er kun ved store opblomstringer af giftige alger, at de kan udskille så meget gift, at det bliver et sundhedsproblem for mennesker og dyr. - Algen kan medføre hudirritationer og høfeberlignende symptomer, hvis man får dem på kroppen. Dette vil man kunne opleve, hvis man bader et sted med høje koncentrationer eller opholder sig i vand med alger i lang tid. - Man skal også være varsom med ikke at få store mængder af algen ind i kroppen, da den indeholder giftstoffer, som nedbryder leveren. Hunde bør derfor heller ikke hoppe i vand med blågrønnealger, da de vil slikke sig efterfølgende og dermed få algerne i kroppen. Kilde: Miljøstyrelsen Vis mere

Men alarmen er afblæst indtil videre i hovedstaden og de nærmeste nordlige kommuner.

»Vores tilsynsfolk ved Amager Strand kan se tendens til alger derude. Vi følger det, men indtil videre kan man godt bade. I Svanemøllen ser vandet faktisk relativt rent ud nu. Det er nok strømforhold eller vinden, der har blæst algerne lidt væk«, siger enhedschef Jørgen Lund Madsen fra forvaltningen.

Til gengæld fraråder Lyngby-Taarbæk Kommune badning ved Taarbæk Søbad, Taarbæk Havn og Bombegrunden, hvor der torsdag morgen er konstateret blågrønalger i vandet.

Bad kun, hvis du kan se dine tæer

I Rudersdal, Gentofte og København oplyser kommunerne da også, at forholdene kan ændre sig i løbet af få timer. Derfor er det vigtigt for borgerne at holde øje med vandets sigtbarhed.

Et tommelfingerråd, også fra Miljøstyrelsen, er, at hvis man går i vand til knæene og ikke kan se sine tæer, bør man holde sig væk.

»Vi kan ikke være alle steder hele tiden. Derfor er det vigtigt, at folk selv tager lidt ansvar og kigger efter algedannelse«, siger Jørgen Lund Madsen.

Borgerinfo utilgængelig

Vanligvis kan borgerne holde sig opdateret om den aktuelle status på strandene på hjemmesiden badevand.dk og app ved navn Badevand. Her melder kommuner løbende ind, om der er rødt flag og dermed sundhedsrisici ved badning.

Men hjemmesiden, der leveres af firmaet DHI, virker ikke, og app'en er ude af drift på grund af overbelastning.

»Det er lidt uheldigt, at hjemmesiden ikke virker lige nu. Der bliver arbejdet på at få den til at fungere optimalt igen, og det samme gælder app'en. Det er væsentlig borgerinformation i disse dage«, siger Jørgen Lund Madsen med henvisning til den aktuelle hedebølge.

Livredder trods rødt flag: Bad forsigtigt

Varmegrader over 30 fik i går mange københavnere til at se stort på de røde flag og sprang lystigt i bølgerne trods advarsler om sundhedsrisici.

Ved stranden i Charlottenlund blev der i går officielt frarådet badning. Men en livredder oplyste strandens gæster om, at så længe de ikke får vandet i munden, så går det nok at bade. Dog skulle man være særlig opmærksom på børn og hunde, som kan finde på at drikke vandet, fortalte livredderen fra Trygfonden.

Men Jørgen Lund Madsen fra Københavns Kommune fastholder, at borgerne for egen sundheds skyld bør respektere vejledningerne og holde sig væk fra vandet i tilfælde af rødt flag.

»Hvis der er alger, bør man holde sig væk fra vandet, fordi det kan give udslæt på huden. Det er vigtigt at tage alvorligt. Med de høje temperaturer er det en svær situation at håndtere, og det er derfor, vi bruger en del energi på at oplyse, at man skal holde sig væk fra vandet, da man kan blive syg«, siger han.

Udover udslæt på huden og høfeberlignende symptomer risikerer man også mavesygdom, hvis man kommer til at sluge vandet. Blågrønalgerne indeholder giftstoffer, som nedbryder leveren.

Miljøstyrelsen oplyser, at det derfor også er vigtigt at være opmærksom på, at hunde ikke hopper i vandet med blågrønne alger. Typisk vil de derefter slikke sig og dermed få algerne i kroppen.