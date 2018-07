Ny klimavenlig asfalt splitter partier i Københavns Kommune Flere partier i Københavns Kommune er åbne for ny klimavenlig asfalt. Effekten er imidlertid for lille, og man bør fokusere på andre tiltag, mener S og V.

Når hovedstadens mest trafikerede veje i fremtiden skal renoveres, bør man overveje at belægge dem med en ny og klimavenlig asfalt.

Sådan siger en række politikere i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation.

»Vi har taget alle de lavthængende frugter. De initiativer, der er tilbage, er ekstremt dyre. Derfor tænker jeg, at det her er en god og effektiv måde at kunne begrænse forbruget af brændstof og dermed CO2-udledningen«, siger Jakob Næsager (K), der er medlem af teknik- og miljøudvalget.

5 procent ekstra i udgifter til asfalt er mange penge Knud Holt Nielsen, borgerrepræsentant, Enhedslisten

I øjeblikket tester Vejdirektoratet en ny og særlig klimavenlig asfalt på Helsingørmotorvejen, der er udviklet i samarbejde med Roskilde Universitet og DTU. Asfalten har en betydelig lavere rullemodstand end konventionel asfalt.

Det betyder, at biler vil bruge 4 procent mindre brændstof. Til gengæld er prisen 5 procent højere end konventionel asfalt.

Tiltagspakken Her kan du læse de syv ministeriers såkaldte tiltagspakke. Sidste side kan du læse forslag om at afsætte midler til den nye klimavenlige asfalt. Læs her.

I en såkaldt tiltagspakke, hvor syv ministerier præsenterer regeringen for ideer til den klimaplan, der ventes til efteråret, er et af forslagene desuden, at man udvider brugen. I perioden 2020-25 bør der afsættes midler til, at asfalt, der skal udskiftes, belægges med klimavenlig asfalt, fremgår det af forslaget. Forslaget er imidlertid alene målrettet statens knap 4.000 kilometer lange vejnet.

Der er vigtigere prioriteter

Radikale Venstre er ligesom Konservative klar til at se på den nye teknologi, hvis den kan hjælpe København i mål med sine klimamålsætninger.

»Hvis effekten er, at vi får mindre forurening, er det bestemt noget, vi skal se på«, siger de Radikales gruppeformand, Mette Annelie Rasmussen.

Enhedslisten er ligeledes åben for at rulle klimavenlig asfalt ud på de københavnske veje, men regningen må ikke blive tørret af alene på kommunen, siger medlem af Borgerrepræsentationen Knud Holt Nielsen (Ø).

»5 procent ekstra i udgifter til asfalt er mange penge. Hvis det skal blive en realitet, skal der være statslige puljer, man kan smide efter det«, siger han og tilføjer, at det er vigtigere at få dæmpet trafikken i byen og udfaset dieselbiler.

Elbiler er langt vigtigere, og den her type asfalt skal ikke blive en undskyldning for ikke at presse på med elbiler Brian Vad Mathiesen, professor i energiplanlægning

Det sidste er Socialdemokratiet enig i. For nok lyder det som et fornuftigt initiativ med klimavenlig asfalt på motorveje og lange strækninger, men i en by som København, hvor strækningerne som oftest er korte og bilernes hastighed forholdsvis langsomme, må man prioritere anderledes, siger Niels Bjerrum (S) fra teknik- og miljøudvalget.

»Løsningen på at få mere miljøvenlig biltrafik i København er at få folk væk fra dieselbiler og få tvunget folk over i el- og brintbiler«, siger han.

I stedet for at tale om asfalt skal København bruge sine midler på at få en helt anden bilpark og styrke den kollektive trafik, siger Niels Bjerrum og tilføjer: »Det er uambitiøst at forholde sig til, hvilken asfalt vi bruger«.

Venstre er ligeledes skeptisk overfor asfalten, fordi hastigheden på Københavns veje er forholdsvis lave og gevinsterne derfor marginale, siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V).

Den samme konklusion er teknik- og miljøforvaltningen da også kommet frem til i et svar til Cecilia Lonning-Skovgaard fra sidste år.