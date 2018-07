Usædvanligt iltsvind griber om sig i de danske farvande

Iltsvind er ingenlunde et usædvanligt fænomen i de danske farvande i sensommeren. Men blandt andet i kraft af den usædvanligt varme sommer måles der nu en iltsvind, der ikke blot optræder en måned tidligere end normalt, men også er meget kraftigere.

Det fortæller Miljøstyrelsens kontorchef Harley Bundgaard Madsen efter at have modtaget de ugentlige målinger af iltsvind i de danske farvande.

»Vi har et meget kraftigt og udbredt iltsvind nede i den sydlige og sydvestlige del af landet, omkring Det sydfynske øhav, mellem Fyn, Ærø og Als samt rundt om Als og ind i Flensborg fjord, Aabenraa Fjord og Haderslev Fjord«, siger Harley Bundgaard Madsen.

Intet ilt i bundvandet mellem Ærø og Als

Der er tale om kraftig iltsvind, når iltniveauet i bundvandet er på 0-2 milligram per liter. For en uge siden har Miljøstyrelsen også målt så kraftig en iltsvind i Limfjorden, Mariager Fjord og Skive Fjord.

I de nye målinger er der mellem Ærø og Als målt 0 milligram ilt helt nede ved bunden.

»Det betyder, at der kan opstå bundvindinger, hvor der frigives svovlbrinte fra bunden, som kommer op i vandet og giver mælkehvidt vand. Det er også blevet observeret lokalt i Limfjorden. Hvis fisk bliver fanget af sådan en svovlsky, kan det resultere i fiskedød«, siger Harley Bundgaard Madsen.

Risici for muslinger og søstjerner

Typisk søger fiskene dog væk fra det iltfattige vand i tide til at overleve. Længerevarende iltsvind vil derfor først og fremmest ramme andre dyr.

»Hvis det her fortsætter, og der gennem lang tid ikke er ilt i bundvandet, vil det gå ud over muslinger, snegle, søstjerner, og hvad der ellers lever på bunden«, siger Harley Bundgaard Madsen.

Iltsvind opstår, når kvælstof og fosfor med nedbør skylles ud i havet fra landjorden og fra spildevand. Stofferne giver næring til alger, der vokser i løbet af foråret og sommeren. Når algerne dør, falder de til bunds og nedbrydes under forbrug af ilt. Det betyder igen, at vandet ved bunden tømmes for ilt, og iltsvindet forstærkes af stigende havtemperatur og manglende omrøring i vandet som følge af svag vind.

Det vigtige ålegræs skyller op på land

En anden konsekvens af iltsvindet på bunden af vandet er, at ålegræs dør og skyller op på kysterne.

Biolog Mogens Flindt fra Syddansk Universitet arbejder med at reetablere ålegræs omkring Fyn. Han sagde forleden til Ingeniøren, at »ålegræsset skyller nu op i enorme mængder«:

»Sjældent har vi været så hårdt ramt, og hvis vejrudsigten holder, så frygter jeg en situation, som jeg kun har set én gang før i midt-1990'erne i Roskilde Fjord, hvor alle bunddyr og fauna døde«.

Indtil videre har Miljøstyrelsen i år ikke konstateret iltsvind i Roskilde Fjord eller andetsteds øst for Storebælt.

Men konsekvensen ved det døde ålegræs er dårligt nyt for havmiljøet, forklarer Harley Bundgaard Madsen:

»Ålegræs er en vigtig plante for havmiljøet, da det er opholdssteder for fiskeyngel og andre bunddyr. Man måler den økologiske tilstand ud fra ålegræsset, og derfor er det ikke ønskværdigt med forhold, der hindrer ålegræsset i at vokse«.