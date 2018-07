Sagen forfra: Da storbanken blev pengevaskeri for kriminelle russere og familiemedlemmer tæt på Putin I årevis fungerede Danske Banks filial i Estland som central for hvidvask af sorte penge. Mere end 50 milliarder kroner har angiveligt passeret Danske Banks vaskeri i Estland, der både har serviceret den russiske efterretningstjeneste og medlemmer af den russiske præsident Putins familie. Nu venter alle på, om bankens og politiets undersøgelser vil få hovederne til at rulle i det danske hovedsæde.

Illustration: Asmus Lauridsen

Kontroversielt kundeklientel

Op mod 53 milliarder kroner har Danske Banks estiske bankfilial efter alt at dømme vasket hvide for en stærkt tvivlsom kundekreds i perioden fra 2007 til 2015. Russiske rigmænd, oligarker og familiemedlemmer tæt på Ruslands præsident, Vladimir Putin, benyttede den danske bankfilial til suspekte pengetransaktioner.

Det samme gjorde i stor stil den russiske efterretningstjeneste, ligesom den danske filial i Estland også, med stor sandsynlighed, blev brugt som en diskret mellemstation, når regimet i den tidligere Sovjetrepublik Aserbajdsjan sendte økonomisk smørelse ud i verden til indflydelsesrige og venligtsindede politikere, embedsmænd og mediefolk.

For nylig kunne Berlingske Tidende så afsløre, hvordan filialen i Estland også betjente et selskab, der var dybt involveret i våbenhandel mellem Nordkorea og Iran. Og så sent som i torsdags kunne Jyllands-Posten følge op med beretningen om, hvordan filialen har været med til at hvidvaske kriminelle indtægter for en bande af internationale cigaretsmuglere.

Illustration: Asmus Lauridsen

Risikovillig vaskehal

Det er en af gåderne i den utrolige beretning om skandalefilialen i Estland, at der gik så relativt lang tid, før topledelsen i København greb ind.

Allerede i 2013 valgte en af bankens egne chefer at tage bladet fra munden og fortælle topledelsen om de lyssky pengetransaktioner og tvivlsomme kunder, der blev lukket ind i den estiske filial.

Året efter konstaterede det estiske finanstilsyn efter en række inspektionsbesøg, at filialen ukritisk og med et ensidigt fokus på indtjeningen accepterede kunder, der på snart sagt alle parametre burde give en bankvirksomhed bange anelser og tykke mistanker om hvidvask af penge.

Alligevel blev filialen først lukket ned i slutningen af 2015 – uden at banken tilsyneladende anså det for nødvendigt at undersøge sagen nærmere. I hvert fald blev en egentlig, intern kulegravning først besluttet i bankens topledelse sidste efteråret. Og det skete, vel at mærke, efter at Berlingske Tidende havde bragt de første af en lang række afsløringer af den danske storbanks liv som risikovillig vaskehal i Estland.

Illustration: Asmus Lauridsen

26 ansatte anmeldt

Men sagen er ikke klaret med Danske Banks interne kulegravning. Netop i denne uge er 26 tidligere medarbejdere og chefer i filialen blevet meldt til det estiske politi med påstand om, at de har medvirket til ulovlig pengevask i den helt store skala.

Bag anmeldelsen står den verdenskendte hvidvaskjæger William Browder, der tidligere på måneden meldte Danske Bank til det danske bagmandspoliti, der nu også ser på sagen.