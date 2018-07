Michael har fået en lavine til at rulle i døvesamfundet, efter han sprang ud som storsvindler Et dødsfald fik Michael Skou Vestergaard til at gøre op med sit liv som plattenslager. Nu har hans tilståelse af omfattende misbrug af penge til tolkebistand fået en lavine til at rulle i døveverdenen.

FOR ABONNENTER Det har udviklet sig til en sag om socialt bedrageri for millioner af kroner i det danske døvesamfund, hvor alle så at sige kender alle. Men det er et tilfælde. Det startede med et dødsfald. Få fuld adgang i 3 måneder for 299 kr Eller prøv én måned for 1 kr. Se tilbud Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind her