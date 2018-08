Finansministeriets departementschef indleder opgør med røde partier: Kritik af vores regnemetoder er usaglig Vedvarende politisk kritik af Finansministeriets arbejde kan skabe mistillid, siger departementschef.

Finansministeriets departementschef indleder nu et sjældent opgør med de partier i rød blok, som ønsker at ændre Finansministeriets regnemodeller.

»Regnemetoderne hverken kan eller bør være politisk dikteret, således at når man har en farve regering, så koster et forslag det ene, og når man har en anden farve regering, så koster det noget andet«, siger departementschef Martin Præstegaard i et interview med Politiken.

Udmeldingen kommer, efter at en lang række partier i rød blok har krævet ændringer i statens lommeregner. Fredag udkommer en ny bog af Pernille Rosenkranz-Theil og Ane Halsboe fra Socialdemokratiet, der langer ud efter Finansministeriets regnemetoder.

Kampen om regnemetoderne Børnepasning Kritikerne: Hvis vi bruger penge på at øge antallet af pladser i børnehaven eller forlænge åbningstid, kan flere forældre gå på arbejde. Det øger arbejdsudbud og produktivitet, fastslår bl.a. AE-rådet. Derfor bør disse effekter af øget velfærd regnes med. Finansministeriet: Finansministeriet afviser ikke, at der findes dynamiske effekter – som de bliver kaldt på økonomisprog – af forhøjet velfærd som mere børnepasning. Men det forskningsmæssige belæg er ikke stærkt nok til, at de medtages i modellerne. Infrastruktur Kritikerne: Når staten udbygger en motorvej med et ekstra spor, bruger pendlerne mindre tid ved rattet og mere tid ved skrivebordet. Det giver øget arbejdsudbud og produktivitet, påpeger både AE-rådet og Cepos. De effekter bør regnes med, lyder det. Finansministeriet: Alle økonomer er enige om, at der findes dynamiske effekter af at bygge nye motorveje. Men i Finansministeriets modeller kan de ikke ses. Der mangler empirisk belæg for dem, lød forklaringen fra finansminister Kristian Jensen (V) i efteråret. Uddannelse Kritikerne: Effekten af al slags uddannelse bør også medregnes i Finansministeriets model, mener AE-rådet. Dets beregninger viser bl.a., at hvis man giver en erhvervsuddannelse til unge uden uddannelse, øges deres beskæftigelse med 30 procent. Finansministeriet: Nogle investeringer i uddannelse tages med i Finansministeriets regnemodeller. Vi ved bare ikke nok om det på et forskningsmæssigt plan til, at alle slags investeringer i uddannelse kan tages med i Finansministeriets modeller, lyder det. Skattelettelser Kritikerne: Der kan være effekter i form af øget arbejdsudbud ved at sænke f.eks. marginalskatten. Men disse effekter overvurderes af Finansministeriet, mener AE-rådet og flere partier på venstrefløjen. Det er en skævhed, der favoriserer blå politik. Finansministeriet: Det giver penge i statskassen og et højere arbejdsudbud at sænke marginalskatten. Det har Finansministeriet konkluderet flere gange, og derfor tages effekten af skattelettelser også med i ministeriets regnemodeller. Vis mere

»Der skal være fagligt belæg for vores arbejde. Og hvis de politisk dikterede regnestykker eller modeller ikke lever op til det grundlag, og det bliver ufagligt, så har vi et problem«, siger Martin Præstegaard.

En »vedvarende politisk kritik« af Finansministeriets arbejde »kan få halvdelen af befolkningen til at tro på, at vi er farvede eller bias«, mener han.

Ifølge Finansministeriets regnemetoder giver det ikke et højere arbejdsudbud eller penge i statskassen at investere i velfærd såsom ekstra pædagoger eller sundhedsvæsnet. Omvendt er der en række positive effekter ved at sænke marginalskatten. Men det gør regnemodellerne skæve og favoriserer en borgerlig politik, lyder kritikken. Præstegaard har intet principielt imod at indregne dynamiske effekter på investeringer i eksempelvis børnepasning eller i sundhedsvæsnet, men der er endnu intet fagligt belæg for det.

»Det vil kræve et stort og langvarigt arbejde, som skal foregå på eksempelvis universiteterne«, siger han.

Økonomer i Cepos og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har tidligere erklæret sig uenige. Finansordfører Benny Engelbrecht (S) lover ikke at gennemtrumfe ændringer uden ministeriets accept, hvis Socialdemokratiet igen får regeringsmagten:

»Det må ikke være sådan, at en V-finansminister eller S-finansminister kan komme og sige, at regnestykket skal se ud på en bestemt måde«, siger han.