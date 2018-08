Fange på flugt: Politiet har evakueret Hovedbanegården Togdriften er indstillet, fordi politiet leder efter en undsluppen fange.

Politiet har evakueret Hovedbanegården, fordi de leder efter en undsluppen fange.

»Vi kan bekræfte, at vi leder efter en person. Der er tale om en undsluppen fange, og vi har mange politifolk derude for at fange vedkommende hurtigst muligt«, lyder det fra politiet til TV2 News.

En reporter fra TV2 News fortæller, at mange stærkt bevæbnede betjente er gået ind på Hovedbanegården med hunde. Uden foran Hovedbanegården holder desuden en ambulance.

Alle togene har holdt stille siden 20:25 og lige inden klokken passerede 21:00 blev hele Hovedbanegården tømt for mennesker. Billeder fra TV2 News viser, at alle folk nu står ude foran Hovedbanegården, hvor de venter på at kunne komme ind igen. Mange mennesker var nemlig på vej ud at rejse, men DSB oplyser, at de endnu ikke ved, hvornår togene igen kører.

Det gælder også for fjerntog. Dvs ingen tog til og fra København H pga politiets arbejde https://t.co/k1hsEkuVIO — Banedanmark (@banedanmark) 1. august 2018

DSB opfordrer derfor folk til at holde øje med Rejseplanen for informationer om, hvornår de igen kan være på farten.

Politi leder efter hjælp

Politiet har været ude foran Hovedbanegården og har spurgt efter medarbejdere fra McDonald's og Starbucks, hvorfor de har efterspurgt disse folk vides ikke, men to medarbejdere er fundet og ses gå med politiet ind på Hovedbanegården.

Opdateres..