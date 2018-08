Politiet lukkede Københavns Hovedbanegård i jagt på person Københavns Hovedbanegård er ifølge TV2 genåbnet efter at den blev lukket under jagt på flugtfange.

Rejsende til og fra Københavns Hovedbanegård måtte onsdag aften væbne sig med tålmodighed, da alle tog til og fra togenes trafikknudepunkt var indstillet i knap to timer.

Kort før klokken 23.00 er hovedbanen ifølge TV2 News genåbnet. Det er i første omgang uklart, om togene er i drift med det samme.

Hovedbanen var tømt for mennesker, mens politiet ledte efter en undvegen fange. Ifølge TV2's oplysninger er det tilsyneladende ikke lykkedes at finde den eftersøgte.

Både TV2 og Ekstra Bladet har fortalt, at ansatte i de forskellige restauranter og forretninger på Hovedbanegården blev kaldt ind for at bistå politiet i dets arbejde.

Tidligere onsdag flygtede en dømt drabsmand under udgang i Kalmar i Sverige.

Ifølge Aftonbladet er svensk politi blevet informeret om aktionen i København. Men Stephan Söderholm fra politiet i det sydlige Sverige afviser over for avisen, at aktionen skulle have nogen kobling til Sverige.

