Flugt fra Vestre Fængsel: Kriminalforsorgen bekræfter, at fange byttede identitet med besøgende Fangen, der i går aftes fik Københavns Hovedbanegård lukket i flere timer, undslap ved at bytte identitet med en 27-årig besøgende.

Den 46-årige syrer, der i går aftes flygtede fra Vestre Fængsel i København, undslap fængslets mure, fordi det lykkedes ham at bytte identitet med en, han havde på besøg. Det bekræfter Kriminalforsorgen i en pressemeddelelse.

Ifølge Kriminalforsorgen blev identitetsbyttet hurtigt opdaget, men da var det for sent, og fangen havde nået at forlade besøgsafdelingen. Herefter blev Københavns Politi kontaktet, og det var denne fangeflugt, der resulterede i, at politiet onsdag aften lukkede Københavns Hovedbanegård i knap to timer.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der tale om en 46-årig syrer, der mistænkes for at være del af en sag i Italien om finansiering af terror. Han har siddet varetægtsfængslet siden januar og skulle efter planen udleveres til Italien. Ekstra Bladet rapporterer ligeledes, at politiet i går anholdt en 27-årig mand, der var på besøg i fængslet. Vedkommende er blevet løsladt.

Københavns Politi har bekræftet, at den 46-årige mand er varetægtsfængslet for alvorlig og farlig kriminalitet, men de har siden i går aftes sagt, at »han er isoleret set ikke farlig«.

Kriminalforsorgen meddeler, at de har igangsat en intern undersøgelse af forløbet.

»Det er selvfølgelig noget, der ikke må ske, og det er naturligvis dybt beklageligt. Derfor har vi også øjeblikkeligt sat en intern undersøgelse i gang, der skal klarlægge, hvilke procedurer der har svigtet, og hvordan vi undgår lignende episoder i fremtiden«, siger områdedirektør Anne Erlandsen fra Kriminalforsorgen Hovedstaden i pressemeddelelsen.

Politiken har kontaktet Kriminalforsorgen med henblik på yderligere kommentarer, men de har ikke mere at sige på nuværende tidspunkt.

