Anden halvleg: En dag bliver jeg nok retro - kunsten at ældes med stil

Vi var inde og se Mission Impossible, og bagefter talte vi om, at det er alligevel utroligt, som han kan, Tom Cruise. Helikoptere, skydiving, friklatring.

For han må godt nok være gammel. Se hans hud. Den er sådan lidt oppustet, botox toppet op med panecake. Og jeg mente, at han må være en del ældre end mig.

Det endte det med en tur på Google. Og min 17-årige søn sagde:

»Gud, hvor er han gammel«.

Et farligt udsagn på to niveauer. Dels er manden kun lige fyldt 56 år, hvilket jeg gør om nogle få måneder. Dels er det måske ikke lige det, man skal sige, når man har fået biografbillet, chokofantstang, heksehyl, matadormix og Sprite.

Klumme Anden halvleg Per Munch skriver om at være 50+ i en midaldrende mands krop, job og familiesituation. Om hvordan livet ser ud fra den anden side af alt det, man synes, man bør opnå. Om i flygtige glimt at se meningen med det hele. Læs flere klummer fra 'Anden halvleg' her

Da jeg er kommet mig over at have næret en slange ved min barm, kan jeg trods alt glæde mig over, at Tom Cruise kun er 1,70 cm lav ligesom mig. Og så er Tom et kikset navn. Ligesom ingen længere hedder Per.

Næste dag sidder jeg på arbejdet og blærer mig med min datter på 19 år, der er frivillig i Operation Dagsværk.

Hvad er Next Stop?

Jeg forklarer, alle, der gider høre på mig – i dette tilfælde en ung kvik journalistpraktikant, der håber at blive fastansat senere – at det sørme er godt at lave frivilligt arbejde, fordi det giver oplevelser og et kanon netværk. Som man senere kan bytte jobs og vennetjenester som tak for solidaritetsarbejdet.

»Tænk bare på Next Stop Sovjet-menneskerne«, siger jeg.

Praktikanten kigger tomt på mig. Hun kan huske noget med Sovjet, men har aldrig hørt om Next Stop – endsige om Mathias Rust og hans fly på Den Røde Plads i 1987, samme år jeg blev færdig som journalist. Fair nok, men nu har jeg det bare bedst med verden, som den så ud engang.

Selv om det gør mine børn vanvittige, når jeg taler om et København, der for længst er revet ned.

I mit hoved ligger Metropol Biografen stadig på hjørnet af Strøget og Kattesundet med premiere på Disneyfilm og breakdancere i indgangspartiet. Axel Towers omtaler jeg som der, hvor Scala lå. Som erstattede varehuset Anva, hvor vi som børn fik grimt, men billigt tøj.

Min søn går på Københavns Mediegymnasium i funkisbygningen med grønne kobberbogstaver, hvor Teknisk Skole lå. Lige ved Forum, som dengang var en skøjtehal, hvor vi drak pulverkakao med røde fingre og synlig ånde. Overfor Radiohuset, der nu er musikkonservatorium.

En skønne dag

Men så en eftermiddag fik jeg alligevel en glædelig overraskelse. I en af gaderne, hvor jeg bor, hørte jeg en far kalde på Per, som skulle ind og spise.

Mellem bilerne dukkede en lille lyshåret fyr op. Han var nok 4-6 år.

Den dag gik det op for mig, at jeg er blevet retro. Som Yves Saint-Laurent har sagt, så er det moderne kendetegnet ved, at det senere bliver umoderne.

Tiden løber fra mig. I samme vilde tempo, som når Ethan Hunt laver parkour over tagene i London.

Men jeg ved også, at min tid vil komme. Hvis jeg venter tålmodigt og ikke brokker mig for meget, vil dagen komme, hvor alle førstefødte drengebørn hedder Per.