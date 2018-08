Lægemangel truer: Politisk flertal kræver, at regeringen skruer op for uddannelsen af nye læger 30 ekstra praktiserende læger om året er alt for lidt, hvis vi skal sikre, at alle danskere får en læge, mener et politisk flertal. Lægeorganisation foreslår at oprette yderligere 100 uddannelsespladser.

Næste år vil omkring 300 medicinstuderende have muligheden for at uddanne sig til praktiserende læger. Det er 30 flere end i år, men det er ikke nok, hvis vi skal opfylde behovet for praktiserende læger i fremtiden. Det mener samtlige partier uden om regeringen.

»Regeringen har skruet op, men det forslår slet ikke i forhold til det anslåede behov. Jeg forstår ikke, at regeringen ikke opretter flere pladser. Det er at vende det døve øre til det, der er det helt store problem«, siger Flemming Møller Mortensen, der er Socialdemokratiets sundhedsordfører.

Der har længe været problemer med at få praktiserende læger til udkantsområder, men der er også mangel på læger andre steder. Næsten to ud af tre praktiserende læger tager ikke imod nye patienter, og særligt i hovedstadskommunerne er der lægemangel. Samtidig ventes det, at en tredjedel af de nuværende praktiserende læger om 10 år er gået på pension.

I april offentliggjorde regeringen en plan om at oprette i alt 250 nye studiepladser på medicinstudiet i 2019 fordelt ud over fire universiteter og to nye kandidatuddannelser i Esbjerg og Køge. For at imødekomme de 250 ekstra læger oprettes der yderligere 30 såkaldte uddannelsesforløb i almen medicin, som de studerende skal vælge, hvis de ønsker at blive praktiserende læger.

Det er antallet af uddannelsesforløb, som partierne og organisationer vil have sat op, fordi de mener, at 30 ekstra pladser er for lidt i forhold til behovet for læger.

»Jeg synes, det er helt uforståeligt, at man ikke har dimensioneret rigtigt, og det ser man konsekvenserne af nu. Det er uforståeligt, at regeringen ikke sørger for at gå ud med et udspil, der er rigtigt dimensioneret, i forhold til at vi får et stigende behov for praktiserende læger«, siger Pernille Schnoor, der er uddannelsesordfører for Alternativet.

Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt, fortæller, at hun barsler med et forslag, der netop skal oprette flere studiepladser til medicinstuderende. Detaljerne i forslaget afsløres på DF’s sommergruppemøde senere på måneden.

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) har regnet på fremtidens lægemangel, og på baggrund af deres analyse foreslår de at oprette yderligere 100 uddannelsespladser i almen medicin i løbet af de næste 7 år, så der i stedet uddannes cirka 400 praktiserende læger hvert år.

»Udspillet med de 30 ekstra pladser er et betydeligt skridt i den rigtige retning. Men der kommer ikke nok praktiserende læger ved hjælp af det udspil. Mange praktiserende læger går på pension, og desuden kan vi forudse et stigende behov de kommende år. Det er i det lys, at vi formentlig skal op omkring 100 ekstra pladser til de praktiserende læger, i hvert tilfælde i en periode«, siger Christian Freitag, der er formand for PLO.

Venstre vil se tiden an

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) har på grund af ferie ikke haft mulighed for at kommentere problemstillingen. Men Venstres uddannelses- og forskningsordfører, Mads Fuglede, siger, at regeringen vil vente og se, hvilken effekt tiltagene fra april vil have, før de skruer på optaget igen.

»Det er ikke sikkert, at det, vi gør nu, løser hele problemet, men det er et forsøg på at løse det. Ved at lave 250 pladser forsøger vi at balancere antallet af de frygtelig mange nye læger, vi har i Danmark, samtidig med at vi har problemer med at fastholde læger i praksisser i dele af Danmark og i hovedstadsområdet«, siger Mads Fuglede.

Antallet af medicinstuderende og uddannelsesforløb fastlægges efter Sundhedsstyrelsens fremtidsprognoser. Men det kan være ekstremt svært at spå om fremtiden. Styrelsen forudså, at der i 2015 ville være 3.606 praktiserende læger, men faktisk er antallet af praktiserende læger faldet til 3.402 i 2018. Det er en af årsagerne til, at 70 procent af alle praktiserende læger ikke tager imod nye patienter.