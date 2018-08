Dommer var inhabil i sag om håndgranat mod rockerborg

I marts sidste år blev en 33-årig mand ved Retten i Herning idømt forvaring for at kaste en håndgranat mod Black Armys klubhus og for at skyde en mand.

Han ankede dommen til Vestre Landsret, der mandag har ophævet dommen og sendt sagen tilbage til byretten.

Det oplyser landsretten på sin hjemmeside.

Ifølge Vestre Landsret var den ene af de juridiske dommere, der var med til at dømme den 33-årige, inhabil.

Dommeren havde nemlig tidligere besluttet, at manden skulle varetægtsfængsles, da der var en særligt bestyrket mistanke om, at han var skyldig.

Så kan man ikke senere være med til at dømme ham, når sagen kommer for retten.

