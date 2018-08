PET-sagen breder sig: »Virkelig overrasket« direktør samt nyhedschefen på Radio24syv er også sigtet

Københavns Politi har kastet det store net ud i sagen om bogen 'Syv år for PET', som flere medier omtalte og Politiken i 2016 trykte som et særtillæg i avisen.

Radio 24syv har således også haft besøg af betjente, der ville orientere ledelsen om, at den bliver sigtet for at videregive fortrolige oplysninger fra bogen.

Politiken har set indholdet af sigtelsen mod radioens nyhedschef, Simon Andersen, som politiet ønsker at stille til regnskab for at videregivet fortrolige oplysninger fra bogen om tidligere PET-chef Jakob Scharf.

Radio24syvs administrerende direktør og ansvarshavende redaktør, Jørgen Ramskov, er på ferie, men har nu fået oplyst af politiet, at han også ligger i bunken af sigtede. Det undrer ham såre, og han anser beslutningen for at være skudt langt over målet for ikke at sige grotesk.

»Vi har fortalt om en bog, der giver et interessant indblik i et antal gamle og offentligt kendte terrorsager. Derfor er jeg virkelig overrasket over, hvordan det skulle kunne skade nationen, og sigtelserne ligner et forsøg fra politiets side på at komme en forældelse i forkøbet«, siger Jørgen Ramskov.

Foto: Jens Dresling Nyhedschef Simon Andersen fra Radio 24 syv, der bragte oplysninger fra 'Syv år for PET'-bogen.

Nyhedschef Simon Andersen fra Radio 24 syv, der bragte oplysninger fra 'Syv år for PET'-bogen. Foto: Jens Dresling

I næste måned skal tidligere PET-chef Jakob Scharf i retten for at have brudt sin tavshedspligt i bogen, og Radio24syvs direktør vil spændt vente på udfaldet af sagen.

»Jeg anerkender, at der kan være oplysninger, som skal behandles med stor forsigtighed, men det har vi også gjort, og vi er dagligt vant til at træffe den slags beslutninger«, siger Jørgen Ramskov.

I forvejen er Politikens chefredaktør, Christian Jense,n og forfatteren til bogen, journalist Morten Skjoldager, sigtet. Det samme gælder Ekstra Bladets chefredaktør, Poul Madsen, mens det er uklart, hvordan det forholder sig med forlaget People's Press og en række boghandlere.

Fogedforbud

'Syv år for PET' handler om den forhenværende chef Jakob Scharfs tid som leder af sikkerhedstjenesten. Efter at have læst bogens bagsidetekst bad PET Københavns Byret nedlægge fogedforbud mod en offentliggørelse med henvisning til, at den kunne rumme oplysninger, det ville være nødvendigt at tilbageholde af hensyn til statens sikkerhed.

Kravet blev opfyldt af byretten, da den 6. oktober 2016 midlertidigt forbød offentliggørelsen af bogen.

Få dage senere blev den bragt som særtillæg i Politiken, og på det tidspunkt var der blevet bragt oplysninger fra bogen i Ekstra Bladet og i Radio 24syv, ligesom bogen var sendt til en række boghandlere. Nogle af dem solgte bøgerne efter forbuddet om offentliggørelse blev stukket ud fra byretten.

Siden er Jakob Scharf blevet tiltalt for at have brudt sin tavshedspligt, og JP/Politikens Hus blevet præsenteret for en stævning, hvor PET kræver medievirksomheden idømt en bøde på 15 millioner kroner.

Der er afgørende forskel på at være sigtet og tiltalt. Når anklagemyndigheden på baggrund af politiets efterforskning har vurderet, at der skal rejses tiltale, havner sagen i retten. En sigtelse kan derimod frafaldes på et senere tidspunkt.

Ved en lignende retssag i 2005 blev analytikeren Frank Grevil fra Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) dømt for at have brudt sin tavshedspligt, mens chefredaktøren og journalisterne fra Berlingske Tidende året efter blev frifundet for at have viderebragt de fortrolige oplysninger om Irak-krigen, fordi de havde offentlighedens interesse.

Ifølge professor i strafferet ved Københavns Universitet Jørn Vestergaard må politiet ikke rejse sigtelser blot for at undgå forældelse og for »alle tilfældes skyld«, som han udtrykker det. Der skal være en holdbar begrundelse. Om PET-sagen kan bære en tiltale mod medierne og har »åbenbar almeninteresse« ligesom i Grevil-affæren, må tiden vise, tilføjer han.