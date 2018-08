Flere og flere føler sig stresset på jobbet - pædagoger og lærere er hårdt ramt Der er fortsat stigende problemer med stress på de danske arbejdspladser, viser en ny analyse. Særlig stor er stigningen blandt pædagoger og lærere – her oplever hver fjerde nu symptomer på stress. »Bekymrende«, siger beskæftigelsesministeren som lover handling.

Trods nationale målsætninger om, at færre skal være stresset på jobbet, oplever flere og flere symptomer på arbejdsrelateret stress. Værst er udviklingen på offentlige arbejdspladser og hos dem, der arbejder med mennesker: pædagoger, lærere og sosu’er.

Det viser en ny analyse foretaget af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) baseret på tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs spørgeskemaundersøgelse – besvaret af knap 35.000 danskere – om arbejdsmiljøet i Danmark, koblet med registrerede oplysninger om jobfunktion, uddannelse og a-kasse.

Samlet er antallet af lønmodtagere, der oplevede symptomer på stress, steget med 11 procent fra 2012 til 2016. I det offentlige er stigningen på 20 procent – hver fjerde lærer og pædagog oplever nu stresssymptomer. Hos FOA’s medlemmer, bl.a. sosu’er, er det næsten hver tredje.

»Det er meget markant, at de her tre kernegrupper, som arbejder med mennesker, har så høj andel af stressramte«, siger AE-direktør Lars Andersen og peger på, at man ikke ser samme stigning i stresssymptomer i faggrupper som for eksempel metal.

»Det viser, at det er et strukturelt problem. At gøre det til et individuelt problem og tro, at det handler om folks private problemer, er helt forkert«.

De, der arbejder med mennesker, er mest udsatte.

Den største stigning i andelen med symptomer på stress findes hos pædagogerne. Her er andelen vokset med knap 50 procent siden 2012. En alarmerende udvikling, siger Mette Skovhus Larsen, faglig sekretær i Bupl: »Når man arbejder med børn, så er det meget vigtigt for folk, at de gør deres bedste. Og når der bliver sparet, og normeringen bliver dårligere, så bliver folk stressede«.

Hun bakkes op af Freja Filine Petersen, der er stressforsker og cand.pæd. ved DPU og Københavns Universitet:

»Vi siger for eksempel, at det er enormt vigtigt med integration i daginstitutionerne. Uligheden er blevet større, og der kommer flere børn med større vanskeligheder, som daginstitutionerne skal rumme. Samtidig skal vi spare på området«.

Malene Friis Andersen er autoriseret psykolog og stressforsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, som har indsamlet tallene. Om forklaringen på, hvorfor de, der arbejder med mennesker, er hårdest ramt, siger hun:

»Vi ved generelt fra forskning, at folk, der har høje følelsesmæssige krav i arbejdet, har øget risiko for nedsat psykisk velbefindende. Desuden ved vi, at det giver stress, når man ikke føler, at man kan udføre sit arbejde i tilstrækkelig faglig kvalitet – hvis man oplever ikke at have tid nok til kerneopgaverne«.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) finder analysen tankevækkende: »Det er bekymrende, at vi ser en stigning, som er så stor, blandt offentligt ansatte og de nævnte grupper«, siger han.

»Jeg kommer inden for et par måneder til at præsentere en plan for en målrettet indsats over for de offentligt ansatte. Der er ingen tvivl om, at her har vi et særligt problem«.

Tidligere i år viste en repræsentativ analyse af Epinion for LO, at 18 procent inden for det seneste år har sygemeldt sig på grund af psykiske påvirkninger på arbejdspladsen.