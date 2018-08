Selvglad tidligere chefpsykolog vil gøre os alle sammen mere tilfredse med os selv

Sådan bliver du mere selvglad

At være selvglad vil sige at kunne stå i det åbne uden parader. Og tage verden, som den kommer. I stedet for at udveksle monologer med andre mennesker, hvor hver part holder på sit - og dækker sine egentlige pointer. Her er fem strategier fra psykolog Lars J. Sørensen, du kan eksperimentere med.

1Vis hvad du vil. I stedet for at skøjte rundt om emnet eller forsøge at få den anden til at give dig noget, så vær tro overfor din længsel.

2Lær at leve med usikkerhed. Hvis din længsel ikke bliver mødt, så kan du sagtens leve med det, når du vænner dig til usikkerheden. Når du kan være med din usikkerhed, bliver samtalen mere ægte af det, og det kan give nye muligheder.

3Spørg til den anden. I stedet for at tale ferier, job, biler eller diskutere, om andre mennesker burde have gjort dette eller hint, så spørg åbent til, hvordan det går.

4Vær til stede. Lad ikke dine forestillinger om, hvad der skal ske, styre din oplevelse af mødet. Prøv reelt at høre, hvad der foregår. Send ekkolods-lyde ud for at mærke grunden og om den anden er med på det, du siger.

5Lyt med kroppen. Hvis du bliver tvivl, om du nu er ordentligt selvglad, så læg mærke til, om du sidder tungt, trygt og veltilpas i stolen. Om din egen tale bliver langsommere, om der opstår naturlige pauser. Så er I ved at være der.

