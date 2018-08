Formand for Etisk Råd: Vi skal respektere forbehold for organdonation Flertallet af danskerne går ind for organdonation. Men derfra er der langt til at formode, at de vil donere organer, lyder det fra formanden for Etisk Råd, der stiller sig kritisk overfor borgerforslag.

53.332 danskere.

Så mange har i skrivende stund skrevet under på et borgerforslag om formodet samtykke ved organdonation, som dermed skal behandles af Folketinget.

Kort fortalt handler forslaget om, at du i stedet for at tilmelde dig organdonation, hvis du ønsker at være organdonor, skal framelde dig, hvis du ikke ønsker at være det.

Kun Radikale Venstre går ind for borgerforslaget, og derfor ser det på nuværende tidspunkt ikke ud til, at det bliver vedtaget. Både Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Venstre er imod, mens SF og Alternativet endnu ikke har taget stilling.

Fakta Organdonation i tal Cirka 80 procent af de registrerede har givet fuld tilladelse til organdonation.

13 procent har givet begrænset tilladelse.Det betyder, at man vil donere bestemte organer.

6 procent af de registrerede har sagt nej til organdonation.

I 2016 døde 29 personer, mens de ventede på et organ. Heraf stod langt de fleste i kø til en nyre. Kilde: Etisk Råd og Donorregisteret Vis mere

»At mennesker dør af sygdom er ikke unormalt«

Det er Etisk Råd, som står for at vejlede politikerne i sagen, og her er 14 ud af 17 medlemmer modstandere af forslaget.

»Nytteeffekten for de personer, der modtager et organ, er helt klar. Men at mennesker dør af sygdom er ikke unormalt. På den måde er der ikke noget ekstremt i, at vi ikke gør alt for at hjælpe folk, der har brug for et organ«, siger Gorm Greisen, overlæge og formand for Etisk Råd.

Ligger der ikke et etisk ansvar i at redde folk?

»Jo, det gør der. Men der er også andre hensyn at tage. Det, der er vigtigere her, er, at vi ikke bare kan antage, at et menneske har lyst til at give sine organer væk af den simple grund, at det ikke har givet udtryk for andet. Der er et element af tvang, når man gør noget, man ikke har fået lov til - så kan det heller ikke kaldes en 'donation'«, fortsætter han.

Ikke alle er klar til at tage stilling

En vigtig pointe for Gorm Greisen er, at rigtig mange danskere har undladt at tilkendegive, om de vil donere organer eller ej. Også selvom en holdningsundersøgelse fra Sundhedsstyrelsen viser, at 65 procent af de adspurgte danskerne gerne vil donere deres organer.

»Vores samfund er meget mekanisk. Når et menneske dør, kan vi sende et organ videre til den næste. Men vi er nok ikke alle sammen så afklarede med den mekaniske livsforståelse. Og der vil jeg være tilbøjelig til at prioritere respekten overfor de forbehold, mennesker kan have«, siger Gorm Greisen.

Det er ’Patientforeningen Organdonation – ja tak’, der står bag borgerforslaget om formodet samtykke til organdonation på borgerforslag.dk. Ifølge dem har alt for få danskere sagt ja til organdonation.

Jeg synes bestemt, man burde lave nogle flere kampagner og oplyse om organdonation. Samtidig kan det også være, at der måske bare ikke er så meget gavevilje i Danmark, og så må vi leve med det. Gorm Greisen, overlæge og formand for Etisk Råd

Noget kan dog tyde på, at mange danskere har svært ved at tage stilling. I holdningsundersøgelsen fra Sundhedsstyrelsen har 38 procent af de adspurgte angivet, at det er ’ubehageligt’ at tage stilling til organdonation. Derfor mener Gorm Greisen heller ikke, at borgerforslagets popularitet er udtryk for en folkestemning.

»Det er meget nemt at skrive under på et borgerforslag, når man er på de sociale medier. Hvis man har hørt et godt argument, skal man bare trykke på en knap. Borgerforslag er ikke spor illegitime, men jeg er også påvirket af at være læge. Det kan være svært, når folk dør. Og spørgsmålet om organdonation kan gøre det endnu sværere«, siger han.

Gaveviljen er måske mindre, end vi tror

Næsten 1 million danskere er tilmeldt donorregisteret og har dermed taget stilling til organdonation. Det svarer til 22 procent af befolkningen.

Synes du, at det er nok, at 22 procent af danskerne har taget stilling til organdonation?

»Nej. Jeg synes bestemt, man burde lave nogle flere kampagner og oplyse om organdonation. Samtidig kan det også være, at der måske bare ikke er så meget gavevilje i Danmark, og så må vi leve med det«, siger Gorm Greisen.

Men det er da interessant, at så mange tilkendegiver, at de går ind for organdonation i holdningsundersøgelser, mens kun 22 procent er noteret i Donorregisteret?

»Ja. Men vi vil også alle sammen gerne støtte udviklingsprojekter i Afrika. Der må vi acceptere, at der er en forskel på, hvad vi siger, og hvad vi rent faktisk gør«.