Millioner bliver sat af til nyt børnehospice Jylland

Jylland får sit første hospice for børn i forbindelse med, at der afsættes 17,6 millioner kroner til området i årene 2018-2021.

Pengene til det nye børnehospice findes fra puljen til børne- og unge-hospice, oplyser formanden for Folketingets Sundhedsudvalg, Liselott Blixt (DF).

Derudover får det allerede eksisterende børnehospice, Lukashuset i Hellerup, også tilført flere penge.

Ifølge Liselott Blixt har der manglet økonomi, til at få det antal ansøgninger, som der var brug for, i den tidligere pulje.

Men at der nu bliver sat penge af til området, glæder hende.

»Det er rigtig vigtigt at få et hospice i Vestdanmark, efter at vi har set, hvor stor søgning der er til det i Østdanmark«, siger Liselott Blixt.

Og formanden for Sundhedsudvalget ønsker meget mere opmærksomhed på området.

»Jeg er kommet med en plan på vores sommergruppemøde om, at vi skal lægge en plan. Vi skal uddanne flere læger med speciale i palliation (lindring ved livstruende sygdom«, red.) siger Liselott Blixt.

ritzau