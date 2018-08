Stik imod hensigten: Pædagoger bliver brugt som lærere Pædagoger skal bringe leg og bevægelse på skemaet. Det er en hjørnesten i skolereformen. I stedet oplever de at blive sat til at passe lærerens arbejde.

Når nervøse 0.-klasser og pubertetsramte 9.-klasser i disse dage har første skoledag, møder de ind til klasseværelser, hvor mange af landets pædagoger står ved tavlen.

Det viser en ny undersøgelse fra Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (Bupl), hvor 42 procent af de 4.057 adspurgte skolepædagoger svarer, at de meget ofte eller ofte står alene med den faglige undervisning i for eksempel matematik eller dansk. Hele 66 procent svarer, at de meget ofte eller ofte står alene med den understøttende undervisning, hvilket kan være lektiecafeer.

Da skolereformen blev indført, fik skolepædagogerne en mere fremtrædende rolle, der tillod faggruppen at varetage ’afgrænsede undervisningsopgaver’. Men at pædagoger i et så stort omfang bliver sat til at udføre lærerens arbejde, har aldrig været hensigten, mener Danmarks Lærerforening (DLF). »Vi ved, det har afgørende betydning, at læreren har de rette kvalifikationer. Derfor er pædagoger og studerende som lærere en nødløsning. Man skal have de rette kvalifikationer for at kunne undervise i folkeskolen«, siger Anders Bondo, der er formand for DLF.

Bupl’s formand er delvis enig i den kritik.

»Det er ikke et problem, at pædagoger nogle gange står alene med undervisningen. Det er et problem, når de sættes til at varetage dele af den, som de ikke føler sig klædt på til. Det er ikke i orden. Og det gælder både den fagfaglige og den understøttende undervisning«, siger Elisa Bergman, med henvisning til at 24 procent af de adspurgte skolepædagoger ofte eller meget ofte får tildelt opgaver i folkeskolen, de ikke selv føler, de har de rette kompetencer til.

Problemet skyldes i høj grad, at der simpelthen ikke er nok lærere i Danmark. En undersøgelse foretaget af Kommunernes Landsforening (KL) i starten af 2018 viste, at 41 procent ud af 78 adspurgte kommuner oplever mangel på kvalificeret arbejdskraft på skoleområdet.

»Det er lærerne, der skal have ansvaret for den faglige undervisning. Det er helt i tråd med lovgivningen, at en pædagog kan stå alene med en klasse. Men det er i en situation, hvor et team med en lærer og en pædagog underviser i en tredje klasse, og hvor læreren melder sig syg om morgenen. Det må også betyde, at den aktivitet, som finder sted er en anden, end hvis de begge er i klassen, for eksempel at arbejde med klassens fællesskab«, siger Thomas Gyldal, der er formand for børne- og undervisningsudvalget i KL.

At lærere erstattes med pædagoger i så vid udstrækning, kan få alvorlige konsekvenser for elevernes læring, understreger Stig Broström, der er professor i pædagogik ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU).

»Risikoen er, at børnene oplever ligegyldighed over for et fag, der gør, at de ikke er motiveret til at møde det senere i livet. Det er meget problematisk med alle de vikarer. Mange gange vil pædagogen skyde genvej til det, de har forstand på, og så får børnene en god oplevelse, men ikke faglig indsigt, og det er ikke godt nok«, siger Stig Brostrøm.

Minister: Det er ikke hensigten

Brugen af vikarer i folkeskolen fik mandag eftermiddag Socialdemokratiet til at kalde ministeren i samråd om sagen.