Minister Jarlov vil stramme grebet om gadesælgere Erhvervsminister Rasmus Jarlov vil nu have en troværdig registrering af det brogede marked og samle myndighederne for at få styr på reglerne.

Myndighederne har i dag ikke et troværdigt overblik over omfanget af gadesælgere i Danmark. Men det skal der gøres noget ved, siger erhvervsminister Rasmus Jarlov (K).

»Det er vigtigt, at mobile gadesælgere er registreret af hensyn til myndighedernes mulighed for at kontrollere blandt andet fødevaresikkerheden og de skattemæssige forhold«, siger Rasmus Jarlov i en skriftlig kommentar til Politiken.

I 2007 blev næringsloven liberaliseret, hvilket åbnede markedet for gadesalg. Samtidig blev det gjort lovpligtigt at lade sig registrere som gadesælger, og siden 2012 har Erhvervsstyrelsen administreret et åbent register, så myndigheder kan kontrollere de erhvervsdrivende på hjul, der sælger fra gader, pladser og markeder.

Men som Politiken har beskrevet stemmer antallet af registrerede gadesælgere ikke overens med registreringerne i Fødevarestyrelsen og Københavns Kommune.

Således er der kun registreret 162 landsdækkende gadesælgere i Erhvervsstyrelsens register. Københavns Kommune alene har i år udstedt 500 tilladelser til gadesalg, mens Fødevarestyrelsen har registreret over 1.000 mobile fødevarevirksomheder på landsplan.

»Der bør være en højere grad af ensartethed mellem myndighedernes tal. Erhvervsstyrelsen har oplyst mig, at der kan være forskellige årsager til, at der er så stor forskel. Det kan for eksempel skyldes, at en anmelder glemmer at registrere sig de relevante steder, eller at de ikke ønsker at gøre brug af den tilladelse, som de har fået af kommunen«, siger Rasmus Jarlov.

Reglerne skal vendes

Hovedstadens gadesælgere har i Politiken advaret mod et ukontrolleret marked, hvor jungleloven er begyndt at herske. Trusler, vold og hærværk indgår i en stadig mere barsk kamp om de lukrative pladser i byen, fortæller de.

Københavns Politi oplyser til Politiken, at det ikke har kunnet finde anmeldelser eller anden viden om den udvikling, som gadesælgerne har berettet om.

fakta Tjek selv gadesælgerne Reglerne for gadesælgere spreder sig over flere myndighedsområder. Forbrugere kan selv holde øje med følgende: - Alle gadesælgere skal være registreret i Erhvervsstyrelsens åbne register. Dokumentationen skal kunne fremvises for kunder og myndigheder. - Gadesælgere skal også kunne fremvise en tilladelse fra kommunen. - Ved salg af mad-eller drikkevarer skal firmaet være registreret hos Fødevarestyrelsen og fremvise en kontrolrapport eller dokumentation for registrering. - Der må ikke sælges tobak, alkohol, sodavand samt chokolade-og sukkervarer. Og hvis der sælges kage, skal den være hjemmelavet. Kilder: Erhvervsstyrelsen, Københavns Kommune, Fødevarestyrelsen Vis mere

Erhvervsministeren vil nu tage skridt til at samle myndighederne for dels at skabe et retvisende overblik over markedet, og dels se nærmere på reguleringen:

»Jeg vil bede Erhvervsstyrelsen indkalde de relevante myndigheder som for eksempel KL, skattemyndighederne, politiet, Forbrugerombudsmanden og Fødevarestyrelsen til en drøftelse af regelsættet. I den forbindelse er det værd at undersøge, hvorvidt man kan gøre processen nemmere, så registreringerne kan ske automatisk. Det kan både gøre det lettere for de mobile gadesælgere og for myndighederne – for eksempel ved, at tilladelsen fra kommunen automatisk medfører en registrering i Erhvervsstyrelsens register«.

Skat laver kontrol ud fra anmeldelser

En gadesælger behøver ikke have et cvr-nummer for at få en salgstilladelse fra kommunen. Hvis iværksætteren vurderer, at det årlige salg vil være under grænsen for momsregistrering på 50.000 kroner, kan vedkommende få sin tilladelse alene ved at oplyse sit cvr-nummer.

Skattestyrelsen oplyser, at den i sit kontrolarbejde indsamler viden fra forskellige kilder.

»Hvis gadesælgere ikke er momsregistret, anvender vi den viden, vi får, fra for eksempel anmeldelser eller egne aktioner«, lyder det i et svar fra Skattestyrelsen.

Erhvervsorganisationer frygter, at den manglende regulering og kontrol fører til sort handel, der skævvrider konkurrencen for butikker, der betaler husleje, skat og moms.

Skattestyrelsen skriver, at gadesektoren er »ret kompleks«:

»Det er eksempelvis restauranter, der i sommerperioden har gadesalg forskellige steder og små foretagender, der har en enkelt bod. Risikobilledet er ret sammensat og vurderes ud fra væsentlighed på samme måde som på andre områder«.