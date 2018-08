Justitsministeriet: »Fængselsbesøgende registreres allerede« Mens justitsministeren er til sommergruppemøde, svarer ministeriet på en række spørgsmål om den ny efterretningsenhed.

Med lovforslaget ønsker justitsministeren at oprette en ny sikkerheds- og efterretningsenhed under Kriminalforsorgen. Formålet er at styrke sikkerheden for de ansatte og bekæmpelsen af bandekriminalitet, terrorisme og radikalisering. Hvordan vil den ny sikkerheds- og efterretningsenhed gøre det?

»Den nye enhed skal forbedre arbejdet med at tilvejebringe, systematisere, bearbejde og analysere oplysninger, som Kriminalforsorgens medarbejdere løbende kommer i besiddelse af. Kriminalforsorgen skal således løbende kunne udarbejde trusselsvurderinger af konkrete grupper af indsatte som f.eks. bandemedlemmer og radikaliserede fanger«, lyder Justitsministeriets svar.

Kritikere finder, at paragraf 66b, der regulerer Kriminalforsorgens behandling af oplysninger, er meget vidtgående. Begreber som ’ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn’ eller ’forebyggelse af kriminalitet’ finder de er meget elastiske krav, som kan legitimere dataindsamling om en meget stor gruppe indsatte. Hvorfor er paragraf 66b formuleret så bredt?

»De indgreb, hvor der sker indsamling af oplysninger, skal gennemføres inden for de eksisterende lovgivningsmæssige rammer. Der gives ikke med lovforslaget adgang til at foretage yderligere eller mere intensive indgreb over for indsatte eller personer, som indsatte har kontakt til«.

Flere kilder bekymrer sig over, at paragraf 66b også giver mulighed for registrering af uskyldige personer, de indsatte er i kontakt med, såsom familiemedlemmer og besøgsvenner. Hvorfor skal det være muligt også at registrere data om sådanne personer og om nødvendigt videregive det til andre myndigheder?

»Hvad angår spørgsmålet om besøgende kan det oplyses, at kriminalforsorgen allerede håndterer oplysninger vedrørende personer, der ikke er indsat i et fængsel, men som besøger en indsat under dennes afsoning. Der er derfor ikke noget nyt i, at der skal foretages en registrering og håndtering heraf. Med udviklingen i truslerne vurderer Kriminalforsorgen imidlertid, at der også er brug for at inddrage disse oplysninger i videre udstrækning i sikkerhedsarbejdet. Som et konkret eksempel herpå kan nævnes besøgende, der er kendt for eller dømt for at indsmugle ulovlige effekter, og som forsøger at opnå adgang til besøg af indsatte i forskellige fængsler. I sådanne situationer vil der være behov for, at Kriminalforsorgen bliver bedre i stand til at dele informationerne med henblik på at forhindre indsmugling. Dette vil utvivlsomt også gøre sig gældende i en række øvrige situationer, hvor besøgende potentielt kan udgøre et sikkerhedsproblem i fængsler og arrester, men det vil selvsagt langtfra være relevant for alle besøgende«.

Behandlingen af personoplysninger i andre efterretningstjenester i Danmark kontrolleres løbende af Tilsynet med Efterretningstjenesterne. Det fremgår ikke i lovforslaget, at der skal ske nogen kontrol med Kriminalforsorgens efterretningstjeneste. Skal dens arbejde underlægges ekstern kontrol?

»Det er faktuelt forkert at tale om en ny ’efterretningstjeneste’. Derfor etableres der heller ikke et tilsvarende tilsyn«.

Hvorfor skal Kriminalforsorgen have lov til at lave indgreb i elektroniske effekter, såsom mobiltelefoner, uden retskendelse?

»Idet der er tale om effekter, som indsatte efter lovgivningen ikke må besidde, og som derfor – i modsætning til breve og andre optegnelser – i sig selv er ulovlige, finder Justitsministeriet, at der ikke bør stilles krav om retskendelse«.

Kriminalforsorgsforeningen frygter, at opgaven som efterretningsenhed vil gøre det sværere for de ansatte at opbygge tillidsforhold til de indsatte og dermed skabe en god resocialisering og en vej ud af kriminalitet. Hvad siger ministeren til de bekymringer?

»Ministeren er ikke bekymret«, lyder svaret.