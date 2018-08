Politiet har beslaglagt 190 kilo hash og 1,3 millioner kroner i Pusher Street Københavns Politis daglige kampagne mod hashhandel i Pusher Street har på 12 uger ført til næsten 100 varetægtsfængslinger, viser nye tal.

Meget tyder på, at hashmarkedet i Pusher Street på Christiania er i knæ og fortsat skrumper under Københavns Politis forstærkede indsats mod boder og salg i den verdenskendte hashgade.

Således har politiet gennem juli og august beslaglagt mindre mængder hash end i starten af kampagnen, forklarer vicepolitiinspektør Lars-Ole Karlsen, der er leder af indsatsen.

»Vi kan konstatere, at der er færre boder, og vi kan tydeligt mærke ud fra de beslaglæggelser, vi gør, at kvantum i boderne er blevet mindre«, siger vicepolitiinspektøren.

Vores indsats i Pusher Street fortsætter, så længe det er nødvendigt Lars-Ole Karlsen, vicepolitiinspektør

Den udvikling fortolker politiet således: »Vi har fat i den lange ende. Vi ved, at sælgerne er pressede, og vi kan mærke, at indsatsen virker. Det er vores opgave at bekæmpe voldsparate narkohandlere, som står side om side for at sælge hash, og det er en opgave, som vi nidkært arbejder med«.

Seneste tal

Siden politiet lørdag 26. maj skred til daglige morgenrydninger af Pusher Street og en efterfølgende forstærket indsats i hashgaden gennem dagen, har ordensmagten beslaglagt 190 kilo hash, mere end 1,3 millioner kroner og fået 95 personer, overvejende bodmedarbejdere og hashhandlere, varetægtsfængslet.

Det viser en opgørelse fra Københavns Politi af periodens resultater frem til fredag.

I alt har politiet anholdt 261 personer i perioden.

Så vidt Politiken erfarer, er antallet af anholdte og varetægtsfængslede i forbindelse med hashhandel, beslaglagt kvantum hash og pengebeløb overordentlig stort og formentlig uden sammenligning i forhold til lignende indsatser i andre byområder i Europa.

Ifølge opgørelsen fra Københavns Politi er der yderligere beslaglagt mere end 65 kilo skunk, over 39.000 joints, 11 kilo diverse cannabisprodukter, 32 stikvåben, 19 slagvåben, 23 peberspray og 19 gram kokain. Desuden er 144 zoneforbud udstedt.

Lars-Ole Karlsen siger, at politiet ikke har kunnet konstatere opblomstring af hashsalg andre steder i byen. Samtidig viser kriminalitetsbilledet, at der fortsat er tale om organiseret hashhandel i Pusher Street.

»Man forsøger at fastholde sit territorium. Narkohandlerne forsøger at tage nogle forholdsregler over for politiets indsats, således at de kan mindske deres tab. Men de er pressede, og vi bliver ofte mødt med spørgsmål om, hvornår indsatsen stopper«.

Hvornår sker det?

»Vores indsats i Pusher Street fortsætter, så længe det er nødvendigt«.

Hvilke organiserede grupper støder politiet på?

»Vi ser bandefolk og medlemmer af Hells Angels. Vi konstatere deres tilstedeværelse, men vi kan ikke sige noget konkret om, hvad de enkelte foretager sig«.