Domstolene frygter øget politisering af retsvæsenet Udmeldinger fra den nye øverste anklager gør stort indtryk i juridiske kredse.

Flere af justitsvæsenets pinger var ved at få grøden i den gale hals, da de søndag morgen læste udmeldingerne fra den ny rigsadvokat, Jan Reckendorff. Landets øverste anklager lægger op til et markant stilskifte og ser det som sin opgave at gå til kanten for at føre regeringens politik ud i livet – især i sager om kriminelle udlændinge.

»Jeg har meget stor lydhørhed over for den siddende regering«, siger Jan Reckendorff og betoner, at han ifølge loven er underlagt justitsministeren, selv om anklagemyndigheden historisk har haft en udstrakt grad af uafhængighed af det politiske system.

I sidste ende er det op til domstolene at afgøre, om anklagemyndighedens tiltaler kan føre til en dom, og ifølge Den Danske Dommerforenings formand, Mikael Sjöberg, er »det godt at være advaret« om de nye toner fra rigsadvokatens kontor.

»Vi har hidtil haft en høj domfældelsesprocent i Danmark, og det skyldes ikke mindst, at anklagemyndigheden altid har gjort sit forarbejde. Jeg går ud fra, at den nye rigsadvokat stadig sætter foden ned, hvis det politiske system ønsker en sag ført, som der ikke er udsigt til at vinde«, siger Mikael Sjöberg.

Han minder om det såkaldte objektivitetsprincip i retsplejeloven, der betyder, at anklagemyndigheden kun må rejse sager, som den har grund til at tro vil ende med en dom. Det er med andre ord ikke nok, at politikerne gerne ser sager rejst, fordi det er populært i offentligheden. Af samme grund noterer dommerformanden sig Jan Reckendorff udmelding om at være redskab for regeringen.

Dommerforeningen ser med bekymring på en stigende politisering af retsvæsenet, hvor politikere kritiserer domstolene for at være bagstræberiske, når de ikke udviser krimielle udlændinge. Både i enkeltsager og generelt er der en tendens til at politisere mere på domstolenes område, siger Mikael Sjöberg:

»Du får aldrig domstolene til at dømme, hvis de mener, at det er i strid med Danmarks internationale forpligtelser eller loven i øvrigt. Det er et kerneområde for frie og uafhængige domstole«.

Først på året blev landets hidtidige rigsadvokat Ole Hasselgaard fjernet af Justitsministeriet med få dags varsel og uden nærmere forklaring. Siden Jan Reckendorff i marts overtog posten som landets øverste anklager, har han leveret i flere af de forhold, der ligger regeringen stærkt på sinde. Det gælder blandt i sagen om at få opløst den københavnske bandegruppering Loyal to Familia (LTF) ved lov og smidt bandelederen Shuaib Khan ud af Danmark.

Slag i luften

Advokat Michael Juul Eriksen, der er forsvarer for begge parter, er ikke overrasket over, at »politiske ønsker har indflydelse på, hvordan anklagemyndigheden agerer i konkrete sager«:

»Det uheldige er, at det nemt skaber en forskelsbehandling mellem personer, så man for eksempel forsørger at få en sag for Højesteret, der har politisk bevågenhed i modsætning til en tilsvarende sag uden nogen bevågenhed«, siger han.

Ifølge Michael Juul Eriksen er det uheldigt, hvis anklagemyndigheden ikke behandler »alle lige uanset den politiske dagsordenen« og fungerer som et »objektivt organ«, der sier sager fra, som ikke kan holde i retten.

To gange har domstolene afvist at give Shuaib Khan en ubetinget udvisning for trusler mod en betjent, men nu skal sagen i Højesteret, hvilket Procesbevillingsnævnet har givet tilladelse til.