Knippelsbro står åben og vil ikke lukke - folk hopper over Gående og cyklister forcerer gabende huller. De er ikke for smarte, siger politiet, der nu spærrer området af.

Knippelsbro, der går fra Slotsholmen til Christianshavn i København, vil ikke lukke ordentligt i og har efterladt 15-20 cm. gabende huller flere steder på broen.

Politiet er ved at afspærre broen, fortæller vagtchef Henrik Svejstrup.

»Folk tror, de bare kan hoppe over. De er virkelig ikke for smarte, så nu er vi på vej ud for at spærre af«, siger han.

By & Havn oplyser, at Knippelsbro i øjeblikket er spærret i begge retninger grundet en teknisk fejl. Ukendt tidshorisont men forventet 1 - 1 1/2 time. #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) 19. august 2018

Bo Moshage, en reporter på Politiken, stod selv i en kø, hvor lange rækker af cyklister ventede tålmodigt på at komme – indtil tålmodigheden brast efter cirka ti minutter.

»Pludselig gad folk ikke at vente mere. Både gående og cyklister forcerede afspærringerne og smuttede over. Åbningerne i broen var måske 15-20 cm store, både på midten og hvor broklapperne begynder«, fortæller han.

Under åbningen ind mod Slotsholmen kommer deltagerne i Ironman i mål og der står rigtig mange mennesker, fortæller Bos Moshage.

By og Havn arbejder på at løse problemet. Politiet har ikke fået nogen indikation af, hvornår problemet er løst.

»Ukendt tidshorisont men forventet 1 - 1 1/2 time«, skriver politiet i et tweet dateret 19:24.

By og Havns pressechef fortæller, at de har folk på vej derind.

»Vi ved ikke, hvad som er galt. Vores driftschef, som kender til mekanikken, er på vej, så vi håber på at få det løst hurtigst muligt«, siger Christian Olesen, pressechef.