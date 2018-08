Bornholmsk boghandler sigtet for at sælge omstridt PET-bog Ud over forlaget og flere medier vil politiet have mindst én boghandler straffet for at viderebringe fortrolige oplysninger.

Først troede indehaveren af William Dams Boghandel i Rønne, Peter Povlsen, at hans søn havde gjort noget dumt. Men det var boghandleren, som politiet på Bornholm ville tale med.

»Jeg kendte betjenten i forvejen, og det var ham, der forkyndte sigtelsen. Faktisk havde jeg glemt alt om sagen, og jeg ved stadig ikke rigtig, hvad vi er sigtet for. Men jeg går ud fra, at det har noget at gøre med at bringe Danmarks sikkerhed i fare«, siger Peter Povlsen.

Ligesom forfatteren til bogen ’Syv år for PET’, forlaget People’s Press, Politiken, Ekstra Bladet og Radio24syv risikerer indehaveren af en af Danmarks ældste boghandler – den er fra 1857 – at skulle i retten for at have viderebragt indholdet af udgivelsen om tidligere PET-chef Jakob Scharf.

Ifølge Peter Povlsen nåede han at sælge omkring fem eksemplarer af den omstridte PET-bog, efter at der i oktober 2016 var nedlagt et midlertidigt fogedforbud af Københavns Byret mod forlaget og forfatteren Morten Skjoldager. Bøgerne lå allerede i butikken, og derfor mener Peter Povlsen, at hans boghandel handlede i god tro:

»Da jeg fik en mail om, at vi ikke måtte sælge bogen, gjorde vi det ikke længere. Vi vidste ikke, det var ulovligt. Jeg har svært ved at forstå, hvorfor man sigter boghandlere, der ikke tager stilling til, hvad der står i bøgerne fra forlaget«, siger Peter Povlsen, der tager sigtelsen stille og roligt, indtil der måtte ligge en tiltale.

Tilsyneladende er også en tidligere indehaver af Bog & Ides filial i Frederiksberg Centret sigtet for at have solgt eksemplarer af ’Syv år for PET’ efter det midlertidige fogedforbud. Men derudover har direktøren i Boghandlerforeningen, Bo Dybkær, ikke hørt om andre.

Jakob Scharf i retten

»Fællesnævneren for de to sigtede boghandlere er, at det blev omtalt i medierne, at de solgte bogen. Principielt mener vi, at boghandlere skal overholde landets love, men i dette tilfælde er det springende punkt, hvornår og under hvilke omstændigheder man har solgt bogen efter fogedforbuddet«, siger Bo Dybkær, mens Københavns Politi ikke vil kommentere sigtelserne, der blev rejst for nylig – kort før en forældelsesfrist på to år.

Om sigtelserne mod boghandlerne, forlaget, forfatteren og ledelsen af flere medier fører til egentlige tiltaler, afhænger i høj grad af, hvordan straffesagen mod tidligere PET-chef Jakob Scharf ender.

I næste måned skal han i retten for at have brudt sin tavshedspligt ved at medvirke i bogen uden at have ladet sin tidligere arbejdsgiver se citaterne først. I yderste fald risikerer Scharf op til 2 års fængsel i en sag, der er uden historisk sidestykke.

Tilbage i 2005 fik analytikeren ved Forsvarets Efterretningstjeneste Frank Grevil fire måneders ubetinget fængsel for at have lækket fortrolige papirer til Berlingske om grundlaget for at gå i krig i Irak. Til gengæld blev avisen frifundet for at have viderebragt oplysningerne på grund af sagens offentlige interesse.

Ifølge professor i strafferet ved Københavns Universitet Jørn Vestergaard vil de sigtede medier kunne henvise til dommen og gøre gældende, at Jakob Scharf som tidligere PET-chef om nogen burde vide, hvad der er underlagt hans tavshedspligt.