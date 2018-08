Betjente afviser tyveri af kostbare lamper: »Det ramlede for mig, da jeg blev bragt ind på stationen« To betjente sidder på anklagebænken i historisk sag om tyveri og salg af designerlamper fra Københavns Politigård.

Det var en trykket 46-årig betjent fra Københavns Politi, som onsdag satte sig til rette i vidnestolen, hvor han er tiltalt i en prekær sag om tyveri af en række dyre designerlamper fra Københavns Politigård.

I samme sag er yderligere en ledende politiembedsmand tiltalt for at have opbevaret og forsøgt at sælge en af lamperne.

Der er tale om fem nyklassicistiske bordlamper designet af arkitekten Aage Rafn specielt til Politigården i København samt to lysekroner af ukendt oprindelse, som tidligere har hængt hos Rigspolitiet. Tre af lamperne blev ifølge anklageskriftet solgt hos auktionshuset Bruun Rasmussen for 152.000 kroner. Der var hammerslag på mellem 17.500 og 65.000 kroner for lamperne. En lysekrone blev solgt for 17.500 kroner.

Enestående sag

Sagen er enestående, fordi der historisk er langt mellem decideret berigelseskriminalitet inden for politiet.

Den 46-årige betjent har ellers tidligere tilstået tyverierne, men mødte onsdag op i retten med en ny forklaring og nægter sig nu skyldig.

Nu forklarede han, at en af lamperne var fundet på moderens loft, og de resterende var købt af en gammel bekendt fra Frederikshavn, som han tilfældigvis var rendt ind i på gaden.

»Han havde lamperne liggende i nogle kasser i sin varebil. Han ville gerne af med dem, så jeg købte 5-6 kasser med lamper for 1.000-1.500 kroner«, forklarede den 46-årige betjent.

Han stillede kasserne hjemme i sin kælder.

Da kæresten bad ham rydde op i kælderen, tænkte han, at han da kunne prøve at »tjene en skilling« på dem, og fik to venner og en kollega til at indlevere dem på auktion, hvilket de gjorde, hvor de fik lamperne solgt drypvis. En lysekrone lykkedes det ikke at få solgt.

Betjenten og de to venner er nu tiltalt for hæleri i sagen.

Den nye forklaring fik anklageren til at gå hårdt til den 46-årige betjent. Hun ville vide, hvorfor han ikke bare havde fortalt sandheden fra starten.

»Du er politimand! Hvorfor tilstår du noget, du ikke har begået?«, spurgte senioranklager Line Scharf og hentydede til, at han havde afgivet en »meget detaljeret« tilståelse, som han havde tilføjet rettelser til og siden underskrevet. Betjenten forklarede, at han havde haft problemer på hjemmefronten og havde været under et stort psykisk pres på det tidspunkt.

»Det ramlede for mig, da jeg blev bragt ind på stationen«, sagde han.

Ville have sagen ud af verden hurtigt

Han ville derfor have sagen ud af verden hurtigst muligt og var overbevist om, at en tilståelsessag kunne overstås på tre måneder. Men da politiet begyndte at efterlyse de forsvundne lamper i offentligheden, gik det op for den 46-årige, at efterforskningen nok ville trække længere ud, og han trak derefter sin tilståelse tilbage.

Sagen begyndte i juli i 2016, hvor en ansat hos Københavns Politi blev opmærksom på, at to lamper var forsvundet fra et kontor. Han sendte en ’til alle’-mail ud, hvor han efterlyste de to lamper. En anden medarbejder gjorde herefter opmærksom på, at han havde set op til flere lamper sat til salg i auktionshuset Bruun Rasmussen. Derfra begyndte politiet at undersøge sagen.

Begge betjente har været suspenderet, siden anklagen kom frem. Næste retsmøde er i dag, og der forventes at falde dom i sagen 7. september.