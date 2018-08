Klimabevidsthed er hip blandt unge. På få år har de rykket sig markant Andelen af unge op til 30 år, der betragter klimaforandringer som et »meget alvorligt« problem, stiger mere end i andre aldersgrupper. Og de er klar til handling.

Bump, siger det.

21-årige Oskar Ernst åbner en skabslåge og dumper en tom, skyllet konservesdåse ned i en sort stofpose, der hænger på indersiden.

»Vi har lige tømt posen - den var fyldt med gamle tun- og makreldåser«, griner han.

Oskar Ernst bor i en lejlighed i Ørestaden sammen med tre kammerater. I skabet hænger også en pose, som de samler plastikaffald i. Og andre steder i lejligheden samler de pap og papir og batterier.

I aften skal de have vegetarisk wokgryde med økologiske nudler, og affaldet bliver sorteret undervejs.

»Det seneste halve år har jeg fokuseret stærkt på at leve mere klimabevidst. Jeg er midt i en proces, så jeg lever ikke frelst, selv om jeg tror, at mine roomies nogle gange synes, jeg kan være lidt for meget«, siger Oskar Ernst.

Men nej, nej, siger de andre.

»Jeg synes, det er fint. Jeg har været vant til kun at sortere bioaffald hjemmefra. Nu skyller jeg plastikbakker fra gulerødder og kød og smider dem i posen med plastikaffald - det er jeg begyndt på, efter jeg flyttede sammen med Oskar«, siger 21-årige Mads Pedersen.

Oskar Ernst og vennerne er en del af en grøn bølge, der ruller gennem især de unge. For det er de unge, der rykker sig mest, når det handler om klimabevidsthed. I løbet af de seneste fire år er andelen af unge mellem 18 og 29 år, som for alvor har fået øjnene op for klimaforandringernes konsekvenser, steget markant. Og de unge er klar til at handle, viser en særkørsel, som den grønne tænketank Concito har lavet for Politiken.

Hvis der er nogen, der skal promovere en bæredygtig udvikling gennem forbrug, så er det vel sådan nogle hvide, privilegerede nogen som os Oscar Ernst, 21 år

Gennem en årrække har tænketanken taget temperaturen på danskernes forhold til klimaet. Siden 2016 har Concito blandt andet spurgt: ’Hvor alvorligt et problem er de globale klimaforandringer efter din mening?’

I 2016 svarede 55 procent af de 18-29-årige, at problemet er »meget alvorligt« - i 2018 er tallet steget til 71 procent.

Danskerne er også løbende blevet spurgt, hvor enig eller uenig de er i, at ’den grønne omstilling må koste penge og kraftanstrengelser på kort sigt, hvis indsatsen giver samfundsmæssig gevinst på lang sigt’.

I 2015 var 43 procent af de yngre »helt enige« i udsagnet, mens tallet i 2018 er steget til 70 procent.

Og mens 30 procent af de 18-29-årige i 2015 var »helt enige« i udsagnet ’Politikerne bør indføre tiltag, der kan reducere klimapåvirkningerne fra vores madforbrug for eksempel i form af afgifter, mærkning eller oplysningskampagner’, er tallet i 2018 vokset til 60 procent.

Og der er flere årsager til, at især unge bekymrer sig, vurderer projektchef Synnøve Kjærland fra Concitos Klimaambassade, der arbejder med klimaoplysning blandt børn og unge.

»De unge er mere oplyste om klimaforandringer end andre aldersgrupper. De har en klar forståelse af, at der er brug for handling, og at alle skal bidrage: dem selv, politikerne og erhvervslivet. De er bekymrede for fremtiden, og de oplever ikke, at politikerne gør tilstrækkeligt, og det frustrerer dem«.

»Samtidig har de en åbenhed overfor nye virkemidler. De er endnu ikke så etablerede, og nye fødevarer, der fremstilles ved hjælp af ny teknologi, afskrækker dem for eksempel ikke. De er klar til at udfordre egne vaner«, siger hun.

Sammen med kolleger og frivillige besøger hun jævnligt folkeskole- og gymnasieklasser og tilbyder undervisningsforløb om klima.

Her oplever hun, at mange unge er interesserede i at dele deres erfaringer med hinanden om, hvordan de kan leve mere klimavenligt i hverdagen.

Hun har især hæftet sig ved, at de unges interesse for klimaet går på tværs af både sociale skel og traditionel partipolitik.

»Det er ikke kun én type, der interesserer sig for klimaforandringer. De er meget forskellige, det er virkelig opløftende«, siger hun.

Typisk møder de tre grupper af unge i en skoleklasse, forklarer hun.

»Der er dem, der er meget bevidste og har valgt at skære ned på deres kødforbrug, og som går i genbrugstøj. Så er der dem, der virker ret ligeglade og ikke tænker over klimaet til hverdag. Og så er der en gruppe, som får sig en aha-oplevelse, når vi kommer. Forleden i en gymnasieklasse mødte jeg en gruppe piger. De fortalte, at de ofte brugte fredag eftermiddag på at købe tøj sammen, som de havde på i byen om aftenen. Dagen efter smed de tøjet væk. Deres største bekymring havde hidtil været de mange penge, de brugte på tøj. De havde overhovedet ikke overvejet, at deres store tøjforbrug også var en belastning for klimaet«.

Pludselig fyldte klimaet meget

I kollektivet i Ørestaden fortæller Oskar Ernst, at hans opmærksomhed på klimaforandringerne og behovet for at gøre noget for alvor tog fart, da han flyttede hjemmefra for et halvt år siden.

»Jeg har altid interesseret mig for klima og miljø, men når mans bor hjemme, er det jo forældrene, der bestemmer. Jeg er vokset op i en familie, hvor vi var selvforsynende med mange ting fra haven, vi fik solceller på taget, da de var billige at anskaffe, og min far havde flyskræk, så vi fløj ikke så meget, når vi skulle på ferie. På den måde kan jeg godt se i dag, at vi egentlig levede ret klimavenligt, men det var ikke noget, der blev italesat«.