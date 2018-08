Det nye Skat fortsætter fejlene: »Jeg tænkte: Hvad er det for noget? Er det Nordkorea eller hvad?«

Brian Skyum er 62 år og har siden 1995 haft et sommerhus på 37 kvadratmeter på en lille grund ved Borre Sø uden for Silkeborg.

Han købte huset for 395.000 kroner for at have et sted at opholde sig, når han ikke rejser rundt i hele verden som fotograf.

Både huset og ejendomsskatterne var til at betale, men i januar meddelte hans bank, at grundskylden var blevet 5-6-doblet til næsten 46.000 kroner.

»Jeg tænkte: Hvad er det for noget? Er det Nordkorea eller hvad?«, siger han.

Det var det ikke. Det var Skat i Danmark, der havde fundet ud af, at 10 sommerhuse ved søen med ét slag var steget voldsomt i værdi, fordi kommunen med en ny lokalplan havde besluttet, at området skulle bevares som sommerhusområde.

Brian Skyum valgte under trusler om rykkergebyrer og morarenter at betale.

Hans nabo, Jens Iversen, der er buschauffør og fritidsmusiker, og som har en grund på blot 290 kvadratmeter, fik en regning på mere end 39.000 kroner.

Det var mere, end han ville stå model til. Han satte huset til salg, men indtil nu har ingen ønsket at købe et hus med så høj en skat.

»Det her burde ikke kunne ske i et land som Danmark«, siger Jes Iversen.

Regeringen og et flertal i Folketinget har da også lovet, at det skulle være slut med, at Skat driver folk fra hus og hjem med fejlagtige vurderinger.

I november 2016 indgik regeringen, DF, S og R en aftale, der skulle sikre korrekte vurderinger.

Samtidig afsatte de 7 milliarder kroner til at opbygge et nyt skattevæsen, og det største beløb på 2,6 milliarder skulle bruges til at skabe korrekte vurderinger.

Det skulle »genoprette tilliden« til vurderingerne, sagde skatteminister Karsten Lauritzen (V) i maj sidste år, mens Jesper Petersen (S) lovede, at »en større skade på soklen til vores skattesystem bliver nu udbedret«.

Vurderingsstyrelse

1. juli åbnede den nye vurderingsstyrelse med et løfte om, »at alle boligejerne får en mere retvisende og gennemskuelig ejendomsvurdering«.

Alligevel er Skat fortsat med – og fra 1. juli med Vurderingsstyrelsens godkendelse – at gennemføre fejlagtige omvurderinger, der driver folk fra hus og hjem.

Politiken har gennemgået sagen fra Silkeborg, hvor sommerhusejerne gennem otte måneder har klaget over den voldsomme forhøjelse og fået afslag på afslag.

Mindst tre forskellige afdelinger i Skat har gennemgået og afvist klagerne. En sommerhusejer har også klaget til Skatteministeriet uden held.

Og i den nye vurderingsstyrelse har mindst tre forskellige medarbejdere gennemgået sagerne og meddelt sommerhusejerne, at ejendommene var »korrekt ansat«.

Først da Politiken for godt en uge siden gik ind i sagen, erkendte Vurderingsstyrelsen, at der var sket »en menneskelig fejlvurdering«.

Styrelsen har nu haft travlt med at skrive til sommerhusejerne, at den har opgivet de nye vurderinger, og har afvist at stille op til interview.

I et skriftligt svar siger skatteminister Karsten Lauritzen, at der er »tale om en række fejlvurderinger og misforståelser, som Vurderingsstyrelsen nu er i gang med at rode bod på, og det vil jeg naturligvis følge op på. Jeg har derfor bedt styrelsen redegøre for, hvordan de vil undgå, at noget lignende kan ske i fremtiden«.