Antallet af kvindelige offentlige chefer er talt op, og resultatet er »skrækkelig læsning« Ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) kalder det skræmmende, at kun tre ud af ti offentlige topchefer er kvinder. Nu vil hun modernisere det offentliges rettesnor til ligestillingsarbejdet. Godt, men ikke nok, siger Kvinfo.

Statistikken taler for sig selv. 70 procent af de offentligt ansatte i Danmark er kvinder, men i de øverste offentlige ledelseslag udgør de kun 30 procent. Det viser en ny ligestillingsredegørelse, udarbejdet på baggrund af spørgeskemaer udsendt til kommuner, regioner og statslige institutioner, som gør status over ligestillingsarbejdet i det offentlige.

Ifølge redegørelsen er det 34 procent af de statslige institutioner og 8 procent af kommunerne, der i høj eller meget høj grad tager initiativer til at fremme ligestilling, når de rekrutterer ledere.

Redegørelsen er »skrækkelig« læsning, siger ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V), som synes, det kalder på selvransagelse i det offentlige.

»Det er et problem, at alle talenter ikke er i spil til topposterne i Danmark. Jeg læser ud fra redegørelsen, at man i det offentlige ikke sætter nok ind for at få flere kvinder i spil, og det er ærgerligt«, siger Eva Kjer Hansen.

Derfor vil ligestillingsministeren nu høre udvalgte offentlige myndigheder med henblik på at modernisere redegørelserne, som bliver lavet hvert andet år, så det offentlige i højere grad vil bruge dem som et redskab til at arbejde med ligestilling.

»Redegørelsen skal ikke bare være en kedelig afrapportering, men et redskab, som den offentlige sektor kan bruge til at få rykket på ligestillingsdagsordenen«, siger Eva Kjer Hansen.

Kig på barslen

Hos Kvinfo bliver der uddelt ros til ministeren for at erkende, at der er en udfordring med at få ligestilling mellem kønnene i det offentlige, når rekrutteringsbasen er så stor. Alligevel mener Kvinfo-direktør Henriette Laursen, at man også bør fokusere på andet end at reformere ligestillingsredegørelserne.

»Al viden og forskning viser, at det er den skæve barselsfordeling mellem mødre og fædre, man skal tage fat på, for den lægger sig spor i resten af kvindernes karriere«, siger Henriette Laursen.

Samtidig mener Henriette Laursen, at når hele 40 procent af kommunerne i redegørelsen siger, at de i begrænset eller ringe omfang arbejder med ligestilling, er det et tegn på, at man måske har brug for en mere forpligtende politik på området.

»Hvis man som regering har ligestilling som en højt besunget værdi, bør man også vide, at gør man ikke noget, vil intet forandre sig«.

Eva Kjer Hansen, hvis den manglende ligestilling er et skrækkeligt problem, er det så ikke lidt vagt, at det, man vælger at gøre, er at modernisere et spørgeskema?

»Det er først og fremmest lederne i den enkelte kommune, der skal kigge på sine nøgletal og erkende, at det halter voldsomt med ligestillingen og gribe til de initiativer, der kan forandre i den konkrete kommune. Det kan vi ikke lave firkantede krav om«.

Det kunne regeringen vel godt, hvis I gad?

»Det ville jo ikke fungere. Det er ikke mindst en ledelsesmæssig udfordring og ikke noget, vi bare kan løse via lovgivning. Det offentlige må tage ansvaret på sig og vise, man er opmærksom på at skabe en kultur, så man får de bedste talenter i spil«.