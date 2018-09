Eksperter efterlyser saglige beslutninger: »Der er ingen tvivl om, at politikere både her i landet og andre steder slår sig op på at ville straffe hårdere« Når toppolitikere lader følelserne råde i retspolitiske beslutninger, kan det virke mod hensigten, advarer strafeksperter.

Landets justitsminister og toppolitiske beslutningstagere lader ofte følelserne råde i stedet for støtte sig til faglig viden og beviser for, at deres retspolitiske lovændringer rent faktisk virker efter hensigten.

Det konstaterer en række strafeksperter, som Politiken har talt med.

Jesper Ryberg, professor og strafekspert på Roskilde Universitet:

»Der er ingen tvivl om, at politikere både her i landet og andre steder slår sig op på at ville straffe hårdere«.

Gennem tyve år har han forsket i, hvordan og hvor hårdt forskellige forbrydelser bør straffes.

»Evidens og viden om, hvad der rent faktisk virker, bliver kun i meget ringe grad inddraget i beslutningsprocessen. Det er virkelig foruroligende«, siger Jesper Ryberg.

Det er fuldstændig galimatias, at det ikke indgår som grundlag, når der bliver truffet de beslutninger Linda Minke Kjær, forskningsleder

Beslutninger kan skabe mere kriminalitet

Linda Kjær Minke, der er forskningsleder ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet, SDU, påpeger, at politiske beslutningstagere løber en risiko, når de ikke lader den faglige viden spille ind, som hun og hendes kollegaer genererer.

»Det gør mig bekymret for, hvorvidt de seneste politiske tiltag på langt sigt i virkeligheden bare vil skabe mere kriminalitet i samfundet«, siger hun.

Hun henviser til denne uges finanslovsudspil, som afsætter 11 millioner kroner årligt til at sende flere i fængsel frem for i samfundstjeneste.

»Et eksempel på, at man ser bort fra den viden, der ligger på området. Det er fuldstændig galimatias, at det ikke indgår som grundlag, når der bliver truffet de beslutninger«, mener Linda Kjær Minke.

Lange fængselsdomme

I 2014 påpegede Straffelovrådet, at samfundstjeneste er bedre og billigere. Justitsministeriets eget forskningskontor konkluderede samme år, at afsonere på samfundstjeneste havde 15 procent mindre risiko for at falde tilbage i kriminalitet. Rockwool Fonden har undersøgt og påvist langt flere positive effekter af samfundstjeneste i forhold til afsoning i fængsler.

Siden 2016 er der gennemført op mod 30 retspolitiske stramninger. Nogle er skærpelser af fængselsforhold og højere bøder, men de fleste handler om strengere straffe og længere fængselsophold.

Hvis al forskning viser, at man ikke når en ønsket effekt, er det vel dumt at bruge penge på det Jesper Ryberg, strafforsker

Skærpelserne sker, selv om der ifølge Justitsministeriets egne kriminalitetsdata er færre straffelovsovertrædelser, røverier, indbrud og biltyverier end for fem år siden. Ligesom ungdomskriminaliteten er faldende.

15 gange livstid

Sidste år vedtog Folketinget Bandepakke 3, som blandt andet indeholder en bestemmelse om dobbelt straf for en række grove, banderelaterede straffelovsovertrædelser. Det har allerede ført til flere usædvanligt langvarige fængselsdomme. Et 27-årigt bandemedlem fik i maj 20 års fængsel for drabsforsøg. Til januar starter en sag mod 15 banderelaterede mænd, som, hvis de dømmes, kan ende med 15 gange livstid.

Mange af de unge, jeg har set vokse op i bandemiljøet og med lange fængselsdomme, er kommet ud på den anden side som hardcore kriminelle Jan Mansur Hussain, mentor

Regeringens ghettoplan indeholder blandt andet en fordobling af straffen for vold i hjemmet. Eksperter har advaret om, at strengere straffe ikke vil have nogen effekt.

Hardcore kriminelle og en del af kagen

Jan Mansur Hussain, der er uddannet socialrådgiver og driver en mentorvirksomhed for bandetilknyttede, tror ikke, at regeringens mål om at skabe tryghed for borgerne bliver nået gennem længere fængselsdomme.