Krisemøde i Aarhus: Politikere vil finde alternativ til omstridt spareforslag Planer om at gøre skoledistrikter større er opgivet.

Når der er en Plan A, er der også en Plan B. Det var budskabet efter et to timer langt krisemøde på rådhuset i Aarhus Kommune mandag aften.

Aarhus Kommune skal spare, og det vil politikerne blandt andet gøre ved at omstrukturere skoleområdet.

I første omgang havde politikerne planer om at gøre kommunens skoledistrikter større. Et forslag, der mødte så kraftig modstand, at politikerne til sidst var nødt til at droppe det og se sig om efter en anden løsning.

Derfor er embedsmændene nu sendt tilbage til tegnebrættet, lyder det fra borgmester Jacob Bundsgaard (S).

»Alle partier er enige om at bede vores direktør om at komme med et alternativt forslag til forslaget, der handler om skoledistriktsændringer, og det skal komme hurtigt, helst inden på onsdag«, siger han til DR P4 Østjylland.

Ikke nok med at der skal findes et nyt bud på en ændring, så skal det nye forslag også kun spare halvt så meget som det første. Der skal ikke længere findes omkring 30 millioner kroner årligt - men kun 15 millioner, lyder det fra borgmesteren.

»Da vi satte processen i gang, kendte vi ikke det samlede billede af kommunens økonomi. Det gør vi nu, og derfor kan vi allerede nu se, at sparebehovet er mindre end det sparekatalog, vi lagde ud med«, siger han.

Børn var ikke sikret adgang til nærmeste skole

Det oprindelige forslag blev præsenteret i august og gik ud på, at skoledistrikterne i Aarhus fremover skulle omfatte to til tre skoler under én ledelse, således at de nuværende 46 skoledistrikter blev brudt op og samledes i 19 større enheder.

De større skoledistrikter skulle give en besparelse på op mod 100 millioner kroner frem mod 2022, men det var mange forældre oprevede over, for det betød, at skolebørn ikke nødvendigvis kom til at gå på den nærmeste skole.

»For børnene er det et kæmpe problem, at de ikke har den nærhed i folkeskolen og ikke kan være sikre på at gå på samme matrikel som de børn, de bor i nærheden af og leger med og går til fritidsaktiviteter med«, sagde formanden for skolebestyrelsen på Mårslet Skole Rikke Lysholm til DR P4 Østjylland.

Hun var ikke den eneste. Kommunen har fået hundredevis af skriftlige protester, og facebookgruppen Bevar Skolerne I Aarhus samlede på få dage over 10.000 medlemmer. Også Jesper Skorstengaard, formand for Aarhus Lærerforening, kaldte forslaget for »et voldsomt indgreb«.

»Aarhus Kommune står over for nogle ret store udfordringer på børn- og unge området. En ting er de besparelser, man står over for nu, men også længere fremme ser det ud til, at man mangler penge, så det kan godt være, man er nødt til at kigge på en eller anden form for strukturændring, men det her forslag er meget voldsomt«, lød det fra ham.

Forældreprotest fik rådmand til at afmonere spareforslag

Det massive pres fra forældre og andre betød, at børn- og ungerådmanden i Aarhus Kommune Thomas Medom (SF) 29. august meldte ud, at forslaget var dødt – selvom høringsfristen kører helt ind til 12. september.

»Det har givet så meget usikkerhed og tryghed på de aarhusianske skoler, at der er brug for at sige helt klart og tydeligt, at det forslag kommer vi ikke til at vedtage«, sagde han til DR P4 Østjylland.

Det fik en række af hans byrådskolleger til at undre sig over, hvordan rådmanden kan hive spareforslaget af bordet uden at have aftalt noget med dem.

Borgmesteren fulgte derfor op.

»Der er ikke politisk opbakning til det, og jeg tror også, at den type af store forandringer kræver nogle brede og solide flertal«, siger han.

Alene børn og ungeområdet - og dermed skolerne - stod ifølge Aarhus Kommunes sparekatalog til at skulle finde 109 millioner kroner.

»Man kommer ikke uden om, at børn- og ungeområdet udgør cirka 40 procent af vores samlede økonomi i kommunen. Så det vil stadig blive ramt, uagtet det her forslag, så derfor er der også brug for at komme med nogle alternative forslag«, lød det.