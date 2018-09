Ungdommens Folkemøde: Det kæmper de unge for Mere end 30.000 unge mennesker debatterer i de her dage alt fra klimaløsninger til udlændingedebatten for at få en stemme i demokratiet.

Ungdommens Folkemøde, som bliver afholdt for tredje år i træk, foregår i år i Valbyparken i København, hvor over 30.000 unge fra hele Danmark er mødt op.

Den politiske kamp

Her er store og små scener, hvor unge mennesker med en politisk kamp og en stemme i demokratiet stiller sig modigt op og deler deres budskab med de fremmødte, der tålmodigt sidder på græsplænerne og lytter.

Alle er velkomne på talerstolene, hvor der bliver talt om alt fra seksuelle krænkelser til kampen for at redde klimaet, der kæmpes ved at være blevet veganer.

Mellem de mange scener fylder hvide telte på rad og række, hvor man både kan få sig en snak med et af de fremmødte politiske partier eller høre om organisationers politiske arbejde.

Politiken var til stede for at finde ud af, om de unge fremmødte har en politisk kamp.



Louis Gomard, 21 år

Hvad er din politiske kamp?

»Jeg vil ændre den form for had, der er opstået i Danmark, som især er peget mod muslimere. Vi er blevet for opmærksomme på, hvor vi kommer fra i stedet for at se, hvad vi kan tilbyde«.

Hvad gør du for at nå i mål?

»Hvis jeg hører racisme eksempelvis imod mine muslimske venner, så støtter jeg ved at sige hey, sådan taler vi ikke til hinanden. Det synes jeg alt for få gør. Alt for mange er bange for at hoppe ind i konflikten og støtte et andet menneske, der bliver nedgjort racemæssigt. Så det prøver jeg at ændre.

Hvorfor er du politisk aktiv?

»Jeg har selv oplevet meget racisme, jeg er bare ikke muslim, men jeg møder det stadig tit«.

Nikolaj Hendriksen, 17 år

Hvad er din politiske kamp?

»Miljøkampen, fordi det er vigtigt, at vi handler på det nu, hvis vi skal gøre en forskel. Vi er jo i gang med en kæmpe menneskeskabt global opvarmning, og vi når snart et stadie, hvor det vil true menneskets eksistens«.

Hvad gør du for at nå i mål?

»Jeg er medlem af Socialistisk Ungdomfront i Nordsjælland, jeg er vegetar for miljøets skyld, fordi det er en af de primære kilder til udledning af drivhusgasser, og jeg fortæller folk om, hvorfor vi skal handle på global opvarmning nu«.

Hvorfor er du politisk aktiv?

»Frygten for, hvad vi gør ved miljøet, og at jeg synes, det er vigtigt at ungdommen deltager aktivt i demokratiet og den politiske formning af Danmark«.

Katharina Sølling, 21 år

Hvad er din politiske kamp?

»Øge lavalderen for at kunne købe alkohol. Du må jo ikke køre bil selv, når du er under 18 år, du kan ikke stemme før, du kan ikke modtage SU før, så alle ansvarsområderne ryger først over til dig, når du bliver 18 år, så hvorfor er alkohol noget andet?«

Hvad gør du for at nå i mål?

»I dag stod jeg på Ølkassen (scene på Ungdommens Folkemøde), hvor jeg fik spredt budskabet til hele pladsen, og jeg er sikker på, at der er folk, der nu tænker over det. Jeg så glade og sure ansigter, så det er fedt med reaktioner«.

Hvorfor er du politisk aktiv?

»Vi hører jo både gode og dårlige ting, og jeg har behov for at sætte nogle tanker i gang om de dårlige ting«

Ida Kold, 19 år

Hvad er din politiske kamp?

»Det Europæiske Fællesskab og samarbejdet i EU, fordi jeg tror på, at vi har en langt bedre fremtid og kan skabe en bedre verden ved at arbejde sammen om ting. Og det mener jeg, at EU er en god platform til«.

Hvad gør du for at nå i mål?

»Jeg er med i Europæisk Ungdom, som er en tværpolitisk organisation, som kæmper for at vi skal blive i EU-fællesskabet og oplyser andre unge om, hvad det fede ved det her fællesskab er.

Hvorfor er du politisk aktiv?

»Det er en god måde at skabe et netværk på uden for skolen, og det at møde nogen som kæmper for det samme som mig, synes jeg er givende.«

Anders Storgaard, 24 år