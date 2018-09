Efterskoler følger politikernes ønske: Hver anden skole har nu fokus på erhverv

Hvis man som ungt menneske gerne vil prøve kræfter med tømrerlivet, murerfaget eller andre manuelle erhverv på en efterskole, skal man i dag ikke kigge langt i efterskolekataloget for at finde et sted, der matcher den interesse.

Faktisk er det i dag halvdelen af efterskolerne, der udbyder fag eller linjer, der matcher erhvervsuddannelsernes hovedområder. For bare tre år siden var det kun 23 pct. af efterskolerne, der kunne tilbyde det, viser en ny undersøgelse fra Efterskoleforeningen.

Når andelen kan stige så massivt over tre år, hænger det blandt andet sammen med, at efterskolerne har let ved at tilpasse sig og udbyde håndværksfag, siger direktør i Efterskoleforeningen Bjarne Lundager Jensen.

Lidt flot sagt går hånd og ånd fint sammen i efterskoletraditionen Bjarne Lundager Jensen, Efterskole-foreningen

»Efterskoletraditionen er i virkeligheden meget praktisk. Tidligere var efterskolerne meget værkstedsorienterede, og i 1970’erne og 1980’erne var de fyldt med tømrer- og motorværksteder«, siger Bjarne Lundager Jensen.

»Lidt flot sagt går hånd og ånd fint sammen i efterskoletraditionen, og derfor er det let for mange skoler at tage det op igen«, siger Bjarne Lundager Jensen, der påpeger, at efterskolerne heller ikke behøver at ansætte læreruddannede lærere, men kan ansætte en murer, en tømrer, en smed eller en frisør til at undervise i specifikke håndværk, hvis de skulle ønske det.

Men stigningen i håndværksfokuserede efterskoler skriver sig også ind i en tid, hvor en meget lav andel af en ungdomsårgang søger ind på en erhvervsuddannelse. For øjeblikket er det kun 19 procent, der søger en erhvervsuddannelse. Til sammenligning søgte 73 procent af de unge i foråret 2018 ind på en gymnasial uddannelse, som for eksempel stx eller hhx.

Derfor har regeringen sat sig en national målsætning om, at det allerede i 2020 skal være 25 procent af en ungdomsårgang, der søger ind på en erhvervsuddannelse, direkte efter de har taget folkeskolens afgangsprøve. Og den politiske ambition har ifølge Bjarne Lundager Jensen fået efterskolernes øjne op for, at der her er en samfundsopgave, de kan være med til at løfte.

»Jeg tror, at der er rigtig mange efterskoler, som er enige i regeringens og Folketingets politik i den forstand, at vi alle sammen gerne vil tage et medansvar for at flere unge bliver nysgerrige og interesserede i at vælge en erhvervsuddannelse«, siger Bjarne Lundager Jensen fra Efterskoleforeningen.

Fingrene i mulden

Også fra politisk hold bliver der taget initiativer til at styrke koblingen mellem efterskolerne og erhvervsuddannelserne, så flere unge mennesker får en bedre mulighed for at stifte bekendtskab med at arbejde med hænderne, og måske bliver overbevist om, at det er det rigtige for dem at vælge noget andet end de gymnasiale uddannelsers alfarvej.