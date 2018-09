Højesterets dom over fire Uber-chauffører baner vejen for 1.500 sager om ulovlig taxakørsel Fire tidligere Uber-chauffører skal betale 700.000 kroner i bøde for ulovlig taxakørsel har Højesteret slået fast.

FOR ABONNENTER En dom fra Højesteret torsdag baner vejen for, at der kan lægges sag an mod 1.500 tidligere Uber-chauffører.