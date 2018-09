Børnerådet: Nye skilsmisseregler overhører barnets stemme Børnerådet ærgrer sig over, at barnet ikke får større indflydelse på sin egen sag i de skilsmisseregler, som lige nu er til høring.

Når politikerne nu laver grundlæggende om på reglerne for skilsmisse og samvær, er det en skam, at barnets ret til at blive hørt ikke får en fuld opgradering.

Nye regler for skilsmisse Alle folketingets partier blev enige om nye regler i marts, som nu bliver til lov. Reglerne skulle: Gøre gøre et uoverskueligt system overskueligt.

Ophæve opdelingen mellem bopæls- og samværsforælder, da den i sig selv optrapper konflikter.

Indrette systemet, så det både kan tackle svære konfliktfyldte sager, og sager med mindre måske enkeltstående konflikter.

Gør det muligt at udveksle oplysninger mellem kommunale myndigheder.

Styrke barnets indflydelse i sit egen sag. De nye regler skal træde i kraft til april 2019. Vis mere

Det mener regeringens eget rådgivende råd, Børnerådet i sit høringssvar til den lov, som er ved at blive til på baggrund af den skilsmisseaftale, et enigt Folketing indgik i marts.

»I skilsmissesager tager de voksne ofte beslutninger hen over hovedet på barnet, men det har store konsekvenser for barnets trivsel, hvis det ikke oplever at blive taget alvorligt«, skriver formand for Børnerådet Per Larsen i en mail.

Ikke ret til at blive hørt eller få afgørelsen ændret

Som reglerne er i dag, har et barn over 10 år såkaldt initiativret, det betyder, at barnet har ret til, at myndighederne indkalder forældrene til et møde, hvis barnet eksempelvis er ked af, fordelingen af dage, det bor hos sin mor eller far.

Men barnet har ikke ret til at blive hørt i forbindelse med mødet eller ret til at få ændret eksempelvis en samværsaftale. Og den opgradering var det oplagt at lave med de nye regler, mener Børnerådet, som henviser til Børnekonventionens artikel 12, som handler om, at barnet har ret til at blive hørt og inddraget i sin egen sag.

Børns Vilkår: Barnet først - siden forældrene

Hos Børns Vilkår mener direktør Rasmus Kjeldahl også, at barnets rettigheder kunne fylde mere. Børns Vilkår mener dog ikke, at barnet skal have krav på at få ændret sin samværsaftale, for det er ikke altid, at barnets ønske kan lade sig gøre, eller vil være det bedste for barnet, men barnet burde have krav på at blive indkaldt til en samtale, og først derefter skulle forældrene indkaldes til et møde, hvor »barnets perspektiv drøftes«.

Er forældrene ikke villige til det, kunne kommunen inddrages, hvis der er bekymring for barnets trivsel. Rasmus Kjeldahl undrer sig i øvrigt også over, at barnet stadig ikke har ret til en bisidder, sådan som børn ellers har, hvis de er part i en socialsag hos kommunen.

En anden kritik, som går igen i høringssvarene, er, at ambitionen om at lave et enstrenget system, risikerer ikke at lykkes. Det var ellers centralt for politikerne, efter det gamle system blev kritiseret for at være uoverskueligt.

»Vi er bekymrede for, om den vandring, sagerne kan tage mellem det ny Familieretshus, som afløser Statsforvaltningen, og så domstolen reelt opleves som enstrenget. Det risikerer ikke at understøtte forældrenes samarbejde«, siger Rasmus Kjeldahl.

Afgørelse kan ikke ankes

Hos Danske Familieadvokater er man bange for, at de nye regler kan undergrave forældrenes retssikkerhed. Det gælder eksempelvis i den opdeling i grønne, gule og røde sager, som loven lægger op til. Tanken er, at henvendelser til Familieretshuset bliver screenet og ender i hver sit forløb, alt efter konfliktniveauet.

»Men det har store konsekvenser for sagsbehandlingen, hvilket forløb du ender i. Og screeningen bygger på blanketter, du har udfyldt på nettet, og det er et skøn, som ikke kan ankes«, siger advokat Anne Broksø, formand for Danske Familieadvokater.

Eksempelvis vil de røde sager gå direkte til en domstolsprøvelse, hvor det er muligt for forældre at få en advokat, og hvor der er pligt til at sige sandheden. Anne Broksø er også kritisk overfor, at loven lægger op til, at der er sager, som afgøres ved en domstol på baggrund af den sagsbehandling, der har været på forvaltningsniveau.