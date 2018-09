Messerschmidt: Hvis rød blok får flertal, bør DF støtte Mette Frederiksen som statsminister

Socialdemokratiets højredrejning de seneste tre år har bag linjerne været anført af Henrik Sass Larsen.

Har du et værdifællesskab med den del af S-ledelsen, som Henrik Sass Larsen repræsenterer?

»Ja, det oplever jeg bestemt. Når jeg taler med Henrik Sass Larsen, har jeg mere tilfælles med ham og hans syn på fædrelandet, end jeg har med folk i Liberal Alliance eller de der bymiljøer omkring Venstre«, siger Messerschmidt.

Ser du en radikalistisk strømning også i borgerlige partier?

»ja, radikalismen sidder også meget dybt i Venstre. Den sidder ikke kun i Radikale Venstre. Man kan jo se, hvordan en stribe Venstre-folk prøver at undergrave Inger Støjberg«.

Hvor er dit værdifællesskab størst – i S eller V?

»Hvis vi ser på værdipolitikken, så afhænger det af, hvem man har med at gøre. I S er der to verdener. Der er Mette Gjerskovs på den ene side og Henrik Sass Larsens på den anden side. Det samme i Venstre: Claus Hjort på den ene side og Jan E. Jørgensen og de andre sværmere på den anden side. Det er, som om at den ene står på Mars og den anden på Pluto, selv om Pluto ikke længere betragtes som en planet. Det handler ikke længere om, hvilket parti vi kigger på, men hvem i partiet der fører linjen. Jeg er bekymret for, hvad det er for en bevægelse, som Venstre kommer ud på, hvis Kristian Jensen bliver formand for det parti«.

Har du den samme nervøsitet, når du ser på udviklingen i S?

»Hvis du havde spurgt mig for fem år siden, havde jeg sagt, at hun var en af de her fortænkte ideologer, som klistrede sig op af Radikale Venstre. Men hun har jo valgt at gøre noget andet, og jo mere jeg taler med hendes folk, desto mere får jeg indtryk af og tillid til, at hun mener det. Det er jo utrolig opløftende«.