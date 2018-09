Tre mænd frifundet for bestikkelse og snyd med bilsyn

En 42-årig mand er onsdag ved Retten i Næstved blevet frifundet for at have snydt og modtaget bestikkelse i forbindelse med syn af en varebil i Slagelse.

Manden var tiltalt for i maj 2016 at have godkendt bilen - en Seat Leon Van Cupra - og indberettet synet til Trafikstyrelsen, selv om køretøjet ifølge anklagen havde fejl og mangler og slet ikke var blevet undersøgt i synshallen.

Ifølge tiltalen modtog han op til 4500 kroner for denne manøvre.

Foruden den 42-årige var to mænd på henholdsvis 39 og 26 år tiltalt i sagen.

De var anklaget for at bestikke medarbejderen i synshallen, så den omtalte varebil kunne klare frisag, men også de er blevet frifundet.

Det oplyser forsvareren for medarbejderen i synshallen, advokat Kim Bagge.

»Retten mente ikke, at der var tilstrækkeligt med beviser til at dømme de tiltalte«.

»Jeg syntes fra begyndelsen, at anklagemyndigheden havde en tynd sag. Derfor var jeg ikke så overrasket over, at sagen endte, som den gjorde«.

»Men selvfølgelig kan man ikke på forhånd vide, hvordan det går«, siger Kim Bagge.

