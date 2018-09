Mia har været Danske Bank-kunde i 60 år: Det er jo en gammel bank. Jeg troede, den var til at stole på

FOR ABONNENTER

Der er noget beroligende ved at træde ind i Danske Banks hovedsæde på Holmens Kanal, gå ind ad den fornemme indgang og så dreje til venstre ind i domicilets smagfulde kundefilial med det smukke stengulv, søjlerne og de vældige, runde loftslamper med det bløde lys. En verden af i går hyldet ind i dæmpede stemmer og damer bag kassen, der betjener os, som hellere vil gå i banken end at betjene os selv via netbank.