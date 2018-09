Politi er rykket ud til nyt skyderi i København For anden aften i træk er der onsdag aften affyret skud i København.

Politiet er onsdag aften rykket ud til en skudepisode i Ragnhildgade i Københavns Nordvestkvarter.

»Vi får klokken 19.48 en anmeldelse om skud, og det er vi rykket ud for at undersøge. Mere kan jeg ikke sige lige nu«, siger vagtchef Henrik Stormer fra Københavns Politi kort efter klokken 20.

Et vidne fortæller til Ekstra Bladet, at det lød som om, at der blev skudt fem-seks gange med en pistol, og at der bagefter lød en salve med automatvåben.

Tirsdag aften var der to skyderier i Københavnsområdet - et i Herlev og et ved Lygten i Københavns Nordvestkvarter.

Ved skyderiet på Lygten blev en person ramt, men var ikke på noget tidspunkt i kritisk tilstand. Han er blevet udskrevet.

Det er uvist, om onsdagens skyderi har forbindelse til disse to episoder.

Både Københavns Politi og Københavns Vestegns Politi fortalte tidligere onsdag til Ritzau, at en række skyderier i hovedstadsområdet i den senere tid, skyldes spændinger i bandemiljøet.

Teorien er, at skyderierne udspringer af en intern konflikt i en bande.

»Vi ved, at der er nogle uoverensstemmelser i en gruppering«, fortalte politiinspektør Torben Svarrer fra Københavns Politi.

Han ønskede ikke at løfte sløret for, hvilken gruppering der er tale om. Men ifølge Ritzaus oplysninger er det en konflikt mellem personer med tilknytning til Mjølnerparken på Nørrebro.

Ligesom Københavns Politi er Københavns Vestegns Politis teori, at der er tale om en intern uoverensstemmelse i en bandegruppering.

Om der er tale om samme konflikt, vil politiet ikke kommentere.

»Det kan jeg ikke udtale mig om. Men jeg kan sige, at vi har et tæt samarbejde med de øvrige kredse. Især når skudepisoderne sker med så kort tids mellemrum«, sagde politiinspektør Mikael Wern fra Københavns Vestegns Politi tidligere onsdag.

Torben Svarrer fra Københavns Politi kom med samme melding:

»Vi har en jo en tæt dialog med blandt andet politiet på Vestegnen. Vi er ikke der, at vi med sikkerhed kan sige, at der er en sammenhæng. Men lige nu kan vi ikke afvise noget«.

