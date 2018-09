»Det er helt absurd«: Politikere er bekymrede over, at effektive Preben var i stand til at finde 100.000 kroner på én dag Manglende kontrol med arveafgiften betyder, at staten taber mulige indtægter. Samtidig venter efterladte i ugevis på at få adgang til dødsboer. V, DF og S beder justitsministeren om en redegørelse.

Mens politiske modstandere på Christiansborg slås om, hvor store summer efterladte skal betale i afgift, når et familiemedlem dør, er der sat bremser på tempoet og grundigheden i landets skifteretter, når de behandler dødsboer.

Efterladte venter i gennemsnit mere end tre uger på at få udleveret en skifteretsattest, selv om ansatte i skifteretterne vurderer, at det kun burde tage et par dage.

Og fra flere skifteretter lyder det også, at staten går glip af store indtægter i arveafgiften, fordi retterne har nedprioriteret revisionen af dødsboer.

Problemerne med at behandle dødsbosagerne er grelle, mener flere retsordførere. Socialdemokratiets Trine Bramsen melder sig klar til at »sætte de midler af, der er nødvendige for at styrke sagsbehandlingen«.

Jeg vil også drøfte, om der er mulighed for, at vi kan reformere systemet med dødsbosager endnu en gang Preben Bang Henriksen, retsordfører (V)

»Det er helt absurd, at staten tilsyneladende ikke får det udbytte, den kan få ved dødsbosagerne«, siger Trine Bramsen.

Peter Kofod Poulsen fra Dansk Folkeparti deler bekymringen.

Han finder det bekymrende, at en chef på en enkelt dag kan finde 100.000 kroner i manglende arveafgifter, som en tidligere skiftechef Preben Veng beretter i Politiken i dag.

V: Gerne ændre systemet

Venstres retsordfører, advokat Preben Bang Henriksen, har hidtil været skeptisk over for de problemer, byretterne har beskrevet i Politiken. Men han er bekendt med retternes udfordringer med at behandle dødsbosagerne og tager dem alvorligt.

Han vil drøfte situationen med justitsministeren.

»Jeg vil også drøfte, om der er mulighed for, at vi kan reformere systemet med dødsbosager endnu en gang. Jeg så meget gerne, at vi fik en mere enkel behandling af dødsboerne, der er billigere og hurtigere for arvingerne«, siger Henriksen.

Siden 2008 er mindst hver sjette fuldtidsstilling ved byretterne skåret væk. Samtidig har politikerne stillet nye krav til retterne. Eksempelvis skal vold-, voldtægt- og våbensager behandles inden for 37 dage. Sådanne krav presser andre sager bagerst i køen, siger byretspræsident Jørgen Lougart.

»Det politiske fokus på straffesager gør, at vi må reservere tid til dem med den følge, at de civile sager trækker ud. Jeg har endda hørt kolleger foreslå, at vi må aflyse civile sager. Det nægter jeg. Jeg vil ikke sige til en tømrermester, der har anlagt en sag om 200.000 kroner, fordi kunden ikke vil betale, at han må vente til januar, fordi vi har fået en sag om et bodegaslagsmål, hvor en tidligere voldsdømt har uddelt en lussing, og den skal behandles inden for 37 dage. Den slags prioriteringer står vi ofte med«, siger Lougart.

Det er især besparelser, der er skyld i de stigende ventetider for de pårørende, påpeger Jørgen Lougart.

»Det er et landsdækkende problem, at vi må foretage nærmest daglige prioriteringer med færre ansatte og de nye politiske krav, der kommer hele tiden. Da jeg startede ved Retten i Roskilde i 2010, havde jeg omtrent 90 årsværk at råde over. Nu er vi nede på 66. Aktuelt har jeg ikke engang råd til at ansætte en ny skifteretschef«, siger han.