Politikere håber, at 1.500 ledige kan redde Aarhus' budget 1.500 skal i job, hvis pengene skal stemme. Det fremgår af byrådet i Aarhus' budgetforlig for næste år. Liberal Alliance forlod forhandlingerne og kalder planen urealistisk.

Nu er Aarhus Kommune klar med budgetforlig.

Et bredt flertal indgik i aftes en aftale om at spare omkring 160 millioner kroner det kommende år. Pengene skal blandt andet findes ved, at 1.500 arbejdsløse aarhusianere skal i job, inden der er gået et år.

En løsning, som borgmesterens afdeling i en pressemeddelelse kalder for en »høj, men realistisk ambition«.

Kommunen er tvunget til at gennemføre store besparelser, fordi byrådet tidligere har budgetteret en indtægt på 200 millioner kroner, som skulle komme fra en ny kommunal udligningsreform, som imidlertid aldrig blev vedtaget.

En del af det hul skal nu lukkes med en forventning om flere i arbejde. Hvis det lykkes, vil det ifølge borgmester Jacob Bundsgaard (S) dække en fjerdedel af de planlagte besparelser. Hvis ikke det lykkes kommunen at finde arbejde til de arbejdsløse, kommer pengene altså til at mangle.

»Det her skaber ikke mere pres på vores oprindelige situation med de budgetudfordringer, der har været. Det her er løsningen«, siger Jacob Bundsgaard.

Der er vel en risiko for, at de 1.500 personer ikke kommer i job?

»Altså, det er klart, at det kommer til at kræve en stor indsats. Derfor sætter vi også midler af til det, og vi kommer til at følge det meget tæt. Vi har dog budgetteret konservativt, så vi ikke regner med, at hele besparelsen skal komme derfra«, siger Jacob Bundsgaard

Han mener, at man altid opererer med forventninger, når man laver budget. Derfor afviser han også, at kommunen har været for optimistisk.

Målsætningen skal ses i lyset af, at befolkningen i Aarhus vokser, og det forventes alene at få 400 i job hvert år.

Resten af besparelsen på omkring 160 millioner kroner skal blandt andet findes ved at effektivisere i kommunens ledelseslag og ved at digitalisere, men ifølge Jyllands-Posten også ved højere forældrebetaling i pasnings- og fritidstilbud.

»Urealistisk«

Budgetforliget er indgået uden Enhedslisten og Liberal Alliance. Sidstnævnte forlod forhandlingerne, bland andet fordi håbet om at få flere i job efter partiets mening virker urealistisk.

»Det er en rigtig fin tanke, men der er risiko for, at de 1.500 personer ikke kommer i job. For mig at se er det urealistisk. Hvis ikke vi gør noget anderledes, når vi ikke den her målsætning«, siger Almaz Mengeza, medlem af byrådet for Liberal Alliance.

Ifølge hende burde kommunen få flere private aktører på banen. Hun synes ikke, at den nuværende beskæftigelsesindsats har givet tilfredsstillende resultater.

Thomas Medom (SF), som er rådmand for børn og unge i kommunen, fejer Liberal Alliances kritik af bordet. Han mener, at budgetforliget er forhandletmed det, han kalder »konservative« beregninger.

»Vi går med livrem og seler den her gang. Vi tror på, at der kommer flere i beskæftigelse og er klar til at tage de initiativer, der skal til. Hvis ikke det lykkes, må vi gøre det op til næste år. Men alt tyder på, at vi slipper for en stor ekstraregning«.

300 millioner fra start

Oprindeligt var et større sparekatalog på banen, hvor i alt 241 millioner kroner var til debat. Jacob Bundsgaard forklarer, at der, som forhandlingerne skred frem, blev flere penge at gøre godt med.

»Det er vilkårene, når man både skal have tid til at udarbejde spareforslag og samtidig også gerne vil sikre en periode, hvor borgere og organisation kan komme til orde. Så er man nødt til at gå i gang, inden man kender de endelige rammer«, forklarer han.