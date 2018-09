Væltede træer, aflyste tog og færger: Stormen Knud viser tænder i flere landsdele I Jylland og på Sjælland har vindstød forårsaget væltede træer på tog- og vejbaner.

Stormen Knud er allerede begyndt at genere trafikken flere steder i landet.

Vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi melder ved middagstid om cirka fem steder, hvor træer er væltet ud på veje. Også politiet i Sønderjylland har på Twitter fredag formiddag fortalt om væltede træer.

Årsagen er kraftige vindstød.

DSB kunne ved middagstid berette, at væltede træer gør, at der i øjeblikket ikke kører tog mellem Roskilde og Køge, og at man har indsat togbusser.

De stærke vindstød fra Knud fik også færgeselskabet Color Line til at aflyse flere afgange fredag eftermiddag og aften på grund af vejret.

På selskabets hjemmeside fremgik det, at det drejede om fire afgange mellem Hirtshals og Kristiansand og Hirtshals og Larvik.

Ifølge det norske nyhedsbureau NTB har DFDS oplyst, at man på grund af stormen kan opleve længere sejltid på ruten mellem Oslo og København, men at man dog ikke aflyser sejladsen.

Stormvarslet berører et mindre område

Tidligt fredag morgen kunne DMI fortælle, at stormvarslet kommer til at berøre en mindre del af det nordvestlige og nordlige Jylland, end DMI forudså torsdag.

»Styrken af stormen vil være den samme, men fordi lavtrykkets retning har rykket sig, vil stormens udbredelse i det vestlige og nordlige Jylland være knap så stor som tidligere forventet«, sagde vagthavende meteorolog Anja Bodholdt i den sammenhæng.

DMI fastholder dog sit kategori 2-stormvarsel for dele af Nord- og Vestjylland gældende fra omkring fredag middag.

Varslet gælder Vendsyssel, Jammerbugt, Thisted og Lemvig, hvor man efter al sandsynlighed vil kunne opleve vindstød af orkanstyrke.

Det kan medføre, at tagsten blæser af hustage, store grene knækker og træer kan vælte. Samtidig er meldingen fra DMI, at der er stor sandsynlighed for, at broer må lukkes for trafik.

Og vejdirektoratet fraråder også fredag eftermiddag passagerer i vindfølsomme køretøjer at passere en række broer i Danmark på grund kraftig vind.

Der er blandt andet tale om Storebæltsbroen, Øresundsbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen.

Vejdirektoratet forventer først, at vinden aftager ud på natten eller tidligt lørdag morgen.

I den vestlige del af Limfjorden varsler meteorologerne om forhøjet vandstand omkring Nissum Bredning.

ritzau