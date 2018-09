Det mener partierne: Skal voldtægt defineres som sex uden samtykke?

Konservative:

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) vil ikke direkte tage stilling til en samtykkebaseret lov, men han skriver via sin presseafdeling, at han vil »sætte alle kræfter« ind på at løse de udfordringer, der er på området:»I den forbindelse nedsætter jeg inden længe det ekspertpanel, der skal være med til at komme med ideer og forslag til blandt andet en bedre behandling af sager om voldtægt. Det står klart, at der er behov for at kigge hele vejen rundt om en voldtægtssag og kigge på alle tænkelige nye tiltag«.

Fakta Det Kriminalpræventive Råd anslår, at der er 5.100 voldtægter og forsøg på voldtægt om året, 700-900 anmeldelser og kun 60-70 domme for voldtægt. Den danske straffelov definerer voldtægt som tvang til samleje ved »vold eller trussel om vold« eller ved »anden ulovlig tvang« eller med en person, der befinder sig i en tilstand, hvor vedkommende er ude af stand til at modsætte sig det. Nu diskuteres det, om en løsning er at gøre som i eksempelvis Tyskland, England og Sverige, hvor voldtægt defineres som sex uden samtykke. Vis mere

Enhedslisten:

Fremsatte i 2017 et beslutningsforslag om en ændring af straffeloven, så voldtægt er baseret på manglende samtykke.

Socialdemokratiet:

Går ind for, at straffeloven ændres, så seksuelle handlinger uden samtykke straffes.

Radikale Venstre:

Er for en samtykkebestemmelse i voldtægtsparagraffen efter britisk forbillede, så sex uden samtykke er voldtægt.





SF:

Er for en samtykkebestemmelse. Vil desuden have indføjet det som en skærpende omstændighed, hvis sex er tiltvunget med trusler eller vold eller mod en person, som ikke er i stand til at modsætte sig handlingen.

Venstre:

Stemte imod et forslag om ændring af straffeloven i 2017, men vil i dag gerne se på muligheden for en »ændring eller en stramning« af straffeloven, så der tages hånd om de udfordringer, der er i den nuværende lovgivning.

Dansk Folkeparti:

Er imod en lovændring. Frygter, at voldtægt defineret som sex uden samtykke vil vende bevisbyrden om. Frygter også, at offeret vil være mere udsat i en retssag, hvor der vil skulle spørges ind til, hvad samtykket var. Partiet er åbent for at diskutere emnet, men tror ikke, at samtykke vil være et fremskridt.

Liberal Alliance:

Er imod en samtykkebaseret lovgivning. Tvivler på, at det vil ændre bevisførelsen i retten, fordi der stadig vil være fokus på, om der foreligger objektive omstændigheder i form af vold eller trusler, som kan indikere, at der ikke er et samtykke. Frygter, at en samtykkebestemmelse vil bryde med det grundlæggende retsprincip, at man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist.

Alternativet:

Stemte imod forslaget i 2017. Er i tvivl om, at en ny definition af voldtægt reelt vil hjælpe offeret, fordi mange voldtægter er uden vidner og tekniske spor, men afgøres ud fra en vurdering af parternes troværdighed. Partiet mener også, at der for stor usikkerhed om, hvad en lovændring vil betyde for retspraksis, om det vil vende bevisbyrden.