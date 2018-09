Maskerede gerningsmænd stak 27-årig i bagdelen i Ishøj

En 27-årig mand er kørt på hospitalet efter et knivstikkeri på Vejlebrovej i Ishøj søndag aften, oplyser politiet. Det var en gruppe maskerede mænd, der overfaldt en 27-årig mand.

Hos Københavns Vestegns Politi siger vagtchef Thomas Mejborn, at knivstikkeriet blev anmeldt klokken 19.39 og skete ud for Vejlebrovej nummer 48.

»Umiddelbart er der tale om fem stik i balderne. Han er uden for livsfare, men er kørt på hospitalet til behandling«, siger Thomas Mejborn.

Efter overfaldet forsvandt gerningsmændene ifølge vagtchefen fra stedet.

Overfaldet er sket inden for den visitationszone, som politidirektør Kim Christiansen valgte at oprette i Ishøj lørdag aften. Det gjorde han på grund af to skudepisoder, som formentlig udspringer af en bandekonflikt.

For tidligt at sige noget om motiv

Inden weekenden oplyste politidirektør Kim Christiansen i øvrigt, at Københavns Vestegns Politi skruede op for patruljeringen i netop Ishøj samt i Glostrup og Herlev.

Ifølge Thomas Mejborn er det for tidligt at sige noget om motivet, men det kan ikke udelukkes, at episoden er banderelateret.

Den igangværende bandekonflikt udspringer fra København. Her har politidirektør Anne Tønnes fortalt, at der er tale om et opgør internt i en bande fra Nørrebro.

Ifølge Ritzaus oplysninger er der tale om banden Brothas, der udspringer fra bebyggelsen Mjølnerparken på Ydre Nørrebro.

Splittelsen har ifølge politiet ført til flere skyderier. I København er flere blevet ramt, heriblandt to tilfældige mænd.

ritzau