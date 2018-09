Hertz lukker delebiler – folk vil have egen vogn Konkurrence fra billige biler og p-pladser får Hertz til at dreje bilnøglen for miljøvenlig løsning. Politikerne er skyldige, lyder det fra delebilsmarkedet.

En delebil på en fast parkeringsplads afløser 5-10 privatbiler. Det viser undersøgelser fra Københavns Kommune og delebilstjenesten Letsgo. Så derfor er det en miljøstreg i regnskabet, når Hertz Delebiler ved udgangen af oktober trækker sine omkring 120 biler ud af de store byer.

»Det var svært at få økonomi i det«, siger Kenneth Sørensen Tillisch, chef for Hertz Danmark.

Hertz Delebiler blev overhalet indenom af en række nye services som de nye DriveNow, GreenMobility (en slags taxakørsel, hvor man selv er chauffør) og GoMore, der faciliteterer samkørsel og skaber en forretning ved at forbinde privatpersoner, der lejer ud til hinanden.



Men Kenneth Sørensen Tillisch peger på, at den allerhårdeste konkurrence mod delebilsordningerne kommer fra myndighederne selv, der har gjort biler og parkering billigere.

»Når vi spørger kunder, som har forladt delebilen, svarer 90 procent, at de køber eller leaser deres egen bil. Det er også sært, at en parkeringsplads midt i indre by ikke koster mere end 1.200 kroner om året. Jeg tror, vi skal arbejde med folks mindset. Det handler om, at man skal have folk til at synes, det ikke er fedt at have egen bil. Skal det ske, skal du ramme dem på pengepungen«.



Danmarks anden store udbyder af delebiler er Letsgo, der har 170 biler i København, og 2.500 medlemmer, og som også er udbredt i Aarhus og Odense De har også oplevet deres forretning stagnere de seneste år på grund af de nye koncepter.

»Delebiler med fast stamplads giver den største gevinst, fordi man til dagligt tager cykel eller det kollektive og kan se, hvad en tur i bilen koster. Til forskel fra egen bil, der nærmest er gratis, synes mange, når man først har betalt de faste udgifter«, siger Bjarke Fonnesbech, direktør for Letsgo, der er et nonprofitforetagende, som har været i gang siden 2004.

Han mener, at Københavns Kommune slet ikke gør nok, hvis den vil nå op på 750 delebiler, som var målet i en miljøstrategi, kommunen fremlagde sidste år.

»Det er mange små ting tilsammen. Bedre skiltning af vores p-pladser, så andre ikke tager dem. P-licens, når man er uden for området. Mobilitetsstationer (hubs), hvor man kan skifte til bycykel eller egen cykel og lade elbiler op. At vi bliver synliggjort. At tilflyttere bliver gjort opmærksomme på os. At kommunen tilbyder folk god adgang til delebil og kollektive løsninger, så de kan bruge p-pladserne ved deres boliger«.

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) er stor tilhænger af delebiler, men er presset af sin politiske virkelighed.

I en mail til Politiken skriver hun:

»Vores undersøgelser viser, at op imod en fjerdedel af københavnernes biler ikke bliver brugt i løbet af ugen. Hvis vi kunne få de københavnere til at bruge delebiler i stedet for, kunne vi få mere plads til cykelstier, cykelparkering og byrum frem for parkeringspladser. Men når et flertal på Christiansborg gør det billigere at anskaffe sig en bil, og når et flertal her i Borgerrepræsentationen sætter prisen for en beboerlicens helt ned til ti kroner om året, så er det desværre svært at overbevise københavnerne om at opgive deres egen bil«.