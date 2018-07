Bettina Post: Jeg er et miljøsvin. Så hjælp mig dog med at lade bilen stå!

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Jeg sorterer mit affald. Alle mine karklude er af bomuld. Jeg vasker ikke mit tøj varmere end nødvendigt. Jeg undgår tensider og bruger ikke sprøjtegift i haven. Og så har jeg ikke rørt kød i 35 år. Jeg gør alt det rigtige. Alligevel bliver jeg behandlet som et miljøsvin. Jeg har nemlig en bil. Kun en lille én, men jeg bruger den.

Jeg bor i Herlev lige uden for København. Mit hjem ligger 5 kilometer fra stationen, hvor togene kører frem og tilbage mellem steder, jeg aldrig rigtig skal hen. Men turene går ind over Københavns Hovedbanegård, og der er forbindelse til metroen, og det kan jeg godt bruge til noget. Jeg er nemlig helt med på, at det af hensyn til både luft, larm og københavnerne er fornuftigt at lade bilen stå. Til gengæld fatter jeg ikke, hvorfor det skal være så svært.

Midt i juni skulle jeg et hurtigt smut til Folkemødet og tilbage igen. Turen gik med fly, selv om også det er kriminelt nu om dage. Det var der dog mange, der så stort på i de dage.

Fra mit hjem til Kastrup Lufthavn er der 31 kilometer. Det tager 23 minutter, hvis jeg kører i bil. Men ud over at man kun kan være sikker på en parkeringsplads i lufthavnen, hvis man har reserveret den i forvejen, så er prisen for at leje de 10 m2 betongulv i nogle timer ganske enkelt ublu. Det er jeg træt af.

Hvorfor ikke hjælpe mig og de hundredtusindvis andre bilister lidt på vej?

Derfor besluttede jeg at cykle til Herlev Station, tage toget til Vanløse og metroen derfra til lufthavnen. God plan, syntes jeg selv. Lige den dag var der bare ingen tog fra Herlev. I stedet var der indsat en såkaldt togbus, og det kunne jeg ikke lige overskue. Jeg skulle jo gerne nå mit fly og min aftale på Solskinsøen.

I stedet satte jeg mig for at stå på metroen på Flintholm Station. Den ligger 11 kilometer fra mit hjem, men jeg kunne køre i bil dertil og så stille den på parkeringspladsen foran stationen. Not! Da jeg ankom klokken 7.18, var der allerede fuldt optaget. På nær én ledig plads reserveret til delebiler. Så kan jeg lære det. Det var nu godt det samme, for det viste sig at være en 9-timers parkering, og det ville jeg alligevel ikke kunne nå.

Så cruisede jeg lidt rundt i kvarteret for at finde en ledig kantsten, hvor jeg kunne efterlade køretøjet. Den plan døde dog også hurtigt, for alle vejene rundt om stationen viste sig at være udnævnt til 3-timers zone. Ikke noget med at langtidsparkere i vores hood, du!

Videre til Vanløse Station, som er metroens endestation. Der måtte da være nogle parkeringsmuligheder. Niksen biksen. Til gengæld er der en tæt beplantet og dybt forvirrende skilteskov med standsnings- og parkeringsforbud og tidszoner, der starter og slutter i et fuldkommen uforståeligt ikke-mønster. Det ligner nærmest et bevidst forsøg på vildledning.

Efter grundig granskning af alle restriktionerne stillede jeg omsider min lille Fiat på en villavej, hvor jeg efter bedste evne mente, at jeg ikke forbrød mig imod noget. Jeg kan glæde alle med, at resten af turen forløb glat, da metroen bare kører og nærmest har endestation i lufthavnens sikkerhedskontrol.

Turen dertil tog dog tre gange så lang tid, som hvis jeg havde taget bilen hele vejen. Hvis det er strategien for at få mig og mine ligesindede til at tage det offentlige, forstår jeg den simpelthen ikke.

Jeg skal nok få nogen på hatten for at jamre sådan over den privilegerede middelklasses førsteverdensproblemer. Men vi skal på en eller anden måde også have lov at være her. Det er trods alt (endnu) ikke ulovligt at have sin egen bil og bruge den. Og hvis man ikke lige bor i et knudepunkt af offentlig transport, hvilket vi udkantskøbenhavnere lever med, er det ovenikøbet ret smart at kunne transportere sig selv noget af vejen.