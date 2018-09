Ekspert om anholdelse af terrormistænkte i København: Det værste skrækscenarie er, hvis deres droner er ombygget til flyvende våben To mænd blev anholdt i dag, angiveligt for at støtte IS med dele til droner. Det bekymrer terrorekspert Magnus Ranstorp.

Det er dybt foruroligende, hvis det er lykkedes en gruppe mænd at sende droner eller dele til droner fra Danmark til IS i Syrien og Irak.

Sådan lyder det fra den svenske terrorekspert Magnus Ranstorp, som forsker i de ekstremistiske miljøer i Europa og resten af verden.

»Droner er på det seneste blevet set som en meget alvorlig sag af efterretningstjenesterne. Ikke alene kan de bruges på slagmarken, de kan også bygges om, så de kan komme bekymrende tæt på mål, som vi gerne vil beskytte. For eksempel når en statsminister er under efterretningstjenesternes beskyttelse«, siger Magnus Ranstorp.

Han understreger, at han ikke kender til den sag, som i dag fik politiet til at anholde to mænd for at ville hjælpe IS med at udføre terrorangreb i Syrien og Irak. Ifølge DR Nyheder er de to mænd knyttet til en sag, hvor to andre mænd sidste år blev anholdt for at købe droner til IS.

Både dansk og international lov forbyder eksport af militært udstyr til terrororganisationen, og netop de små, flyvende objekter er en farlig fjende på slagmarken, både som middel til at overvåge fjenden, og som bærer af eksplosiver og våben.

I den vestlige verden forsøger efterretningstjenesterne at tage deres forholdsregler mod droneangreb.

»Vi har ikke set mange droneangreb, men vi ved, at hvis du kan ændre en drone til et fancy våben i en konfliktzone, så kan det også gøres her. Det kræver kun ganske lidt teknologisk ekspertise. Når en person eller en forsamling skal beskyttes, kan man for eksempel skabe forstyrrelser i radiosignalerne, så eventuelle droner ikke kan styres ind over en forsamling«, siger Magnus Ranstorp.

Efterretningstjenester på overtid

Ifølge Magnus Ranstorp er det et udtryk for godt efterretningsarbejde, hvis det viser sig, at det er lykkedes at afsløre en transport af droner.



Foto: Martin Lehmann Politiet tager computere og andre ejendele med sig for at undersøge, hvad de indeholder af informationer.

»Sagen er en succes for de danske myndigheder, og om få dage vil vi måske vide mere om, hvad den indebærer. Der er ikke grundlag for et øget trusselsbillede i Danmark, for trusselsniveauet er allerede højt. Ikke alene den danske, men en række efterretningstjenester arbejder på overtid for at holde danskerne trygge«, siger Magnus Ranstorp.

Han håber, at det lykkes at opklare, hvad der er sket med de droner, der kan være bragt til Syrien og Irak.

»Det bedste ville være, hvis dronerne bare er blevet brugt i deres oprindelige form uden at være bygget om. Det værste scenarie er, hvis vi får at vide, at de faktisk er blevet omformet til flyvende våben«, siger Magnus Ranstorp.

Ifølge forskeren er der cirka 630 hjemvendte foreign fighters i Norden, og blandt de mere end 5.000 personer, der tog af sted fra de nordiske lande for at slutte sig til IS, er der 2.500, som myndighederne ikke ved, hvor er. Blandt grupper og personer med ekstreme holdninger er der desuden et netværk, som strækker sig gennem hele Europa.

»Selvfølgelig er der nogen, der udgør en sikkerhedsrisiko. Men du kan ikke bare arrestere dem alle, og selv dem, der ryger i fængsel, er der relativt kort tid. Derfor er du nødt til at gøre noget for at forebygge ekstremisme, for eksempel som I gør med den danske Aarhusmodel«, siger Magnus Ranstorp.



Nu, hvor IS er på vej til at tabe i Syrien, vil det så betyde, at de mister deres tilslutning i Europa?

»Offentligheden tror, at IS er på vej til at gå væk på grund af det, vi ser i Syrien. Men jeg kan forsikre dig om, at efterretningstjenesterne i Europa og i USA ikke ser sådan på sagen. De mener, at IS for øjeblikket har sat farten lidt ned, men der er stor opbakning i miljøet, og at bevægelsen vokser«, siger Magnus Ranstorp.