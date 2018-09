Danmark har i årevis overdrevet mængden af fredet natur Blot 378 danske fredninger opfylder de internationale krav til naturfredninger, viser en ny opgørelse. Skiftende danske regeringer har hidtil indberettet 1.845 fredninger til FN og EU.

Danmark har i en årrække haft alvorlig rod i sine internationale indberetninger af beskyttede naturområder.

Kun hver femte af de fredninger, som Danmark hidtil har indberettet, lever op til de internationale kriterier. Og over halvdelen at de fredninger, som lever op til kriterierne, har været anbragt i forkerte kategorier.

Det viser en gennemgang af 1.720 af de 1.845 fredninger, som hidtil har optrådt i en international database som danske naturfredninger.

Gennemgangen er foretaget af en gruppe sagkyndige under den danske IUCN-komite. IUCN er en international organisation for naturbevarelse, som står bag kriterierne for de forskellige typer af naturfredninger. De anvendes både af EU og af den internationale database over naturfredninger, som FN's miljøprogram, Unep, driver.

Naturfredning Kategorier De internationale kategorier for naturfredning er fastsat af organisationen IUCN. Der er syv. Antallet efter den gamle opgørelse står i parentes: 1a. Naturreservat. Strengt beskyttet område uden offentlig adgang. I Danmark 5 (6). 1b. Vildmarksområde. Store, uforstyrrede områder. I Danmark ingen (7). 2. Nationalpark. Store naturområder, der skal beskytte økosystemer og samtidig har et element af formidling. I Danmark 3 (9). 3. Naturmonument. Ofte mindre områder med stor besøgsinteresse. I Danmark 16 (20). 4. Habitat/artsforvaltningsområde. Skal beskytte særlige arter eller særlige levesteder. I Danmark 242 (204). 5. Beskyttet landskab. Skabt af samspillet mellem natur og mennesker. I Danmark 111 (1.542) 6. Beskyttet naturområde med ressourceudnyttelse. I Danmark 1 (ny kategori) Vis mere

Den nye liste er ikke nødvendigvis 100 procent korrekt, siger projektansvarlig og formand for danske IUCN-komité, zoolog Ann-Katrine Garn.

»Vi har kun haft mulighed for at analysere fredningerne ud fra det materiale, vi kunne finde elektronisk. Man kunne finde flere oplysninger ved at besøge områderne eller ved at inddrage kommunerne. Der kan foreligge plejeplaner, som vi ikke har kunnet finde. Derfor håber vi, at der vil komme en opfølgning«, siger hun.

Ingen planer om opfølgning

Plejeplaner og aktiv forvaltning, for eksempel afgræsning, er en forudsætning for at bevare naturen i nogle typer af fredninger. Men det er ikke altid beskrevet i fredningskendelsen, og hvis der heller ikke foreligger en plejeplan, kan området ikke kategoriseres som en naturfredning efter IUCN's kriterier. På den baggrund er knap 300 fredninger faldet ud af listen.

Danmark skal indberette til de internationale databaser igen til marts. Miljøstyrelsen har umiddelbart planer ingen planer om at arbejde videre med sagen, oplyser kontorchef Lisbet Ølgaard.



»Umiddelbart vil vi lægge denne rapport til grund for indrapporteringen næste forår. Man kunne måske perfektionere tallet, men det er langtfra givet, hvor mange ekstra arealer det ville give«, siger hun.

Miljøstyrelsen satte i foråret gang i den alvorlig tiltrængte oprydning i de fredede områder, der indberettes. Det skete, efter at journalist og forfatter Kjeld Hansen i en kronik i Politiken i februar havde afsløret, at der blandt de 1.843 indberettede fredninger var mange enkelttræer, gravhøje og andre fredninger af kulturhistorisk karakter, som ikke kan kalder naturfredninger efter de internationale kriterier.



Kontorchef: Vi var i god tro

Lisbet Ølgaard kalder det »ærgerligt«, at der er så stor forskel på den nye liste og den gamle, som stammer fra 2009-10.

Er der ikke pinligt, at der skulle komme nogen udefra og gøre opmærksom på så omfattende fejl, før I reviderer listen?

»Det kan man diskutere. Det er en svær opgave at lave en sådan vurdering, og der er i mellemtiden kommet en anden vejledning (fra IUCN, red.) til, hvordan man skal gøre det. Vi har ikke haft anledning til at tro, at den liste, vi havde, var forkert«, siger hun.

Det er især fredninger karakteriseret som beskyttede landskaber, der er røget ud. Udgangspunktet for de internationale kriterier er, at naturbevarelse skal være hovedformålet med en fredning, hvis den skal regnes for en naturfredning. En række danske fredninger har især til formål at sikre udsigter og beskytte landskaber mod bebyggelse.

Andre områder var indberettet forkert. For eksempel optrådte Skallingen i Sydvestjylland som et naturreservat, selv om området hvert år besøges af tusindvis af mennesker. Det er nu blevet til omdefineret til et habitat- og artsbeskyttelsesområde.