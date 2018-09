Politiet rykker ud til mulig skudepisode i Esbjerg

Politiet er søndag aften rykket talstærkt ud til Ulvevej i Esbjerg efter anmeldelse om skyderi.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Politiet skriver, at man er massivt til stede i området og ikke har yderligere oplysninger.

Ifølge JydskeVestkysten, som har talt med en kvinde, der gik tur med sit barn på Ulvevej, var tre biler involveret i skudepisoden.

Efter skyderiet kørte de tre biler fra stedet i høj fart, og kørte ind i hinanden hen ad Ulvevej, skriver jv.dk.

Der har i længere tid været en konflikt mellem to grupperinger fra henholdsvis Kvaglund og Stengårdsvej, og det har ført til flere sammenstød og skyderier.

16. august blev der affyret flere skud mod en personbil på hjørnet af Hermodsvej og Jagtvej. Ingen personer blev ramt.

En lille uge senere blev en 24-årig mand fængslet for drabsforsøg. Han nægter sig skyldig.

Det er dog uvist, om skudepisoden søndag aften har noget med den konflikt at gøre.

Efter den sidste skudepisode indførte politiet 17. august visitationszone i en stor del af Esbjerg. Den blev siden forlænget og gælder foreløbig til 17. oktober.

Politiet må i visitationszoner kropsvisitere personer og ransage deres biler, uden at have en konkret mistanke om, at de skulle have foretaget sig noget ulovligt.

